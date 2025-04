Fim da 3ª temporada de ‘The White Lotus’: Veja os livros que apareceram na série

Literatura em 'The White Lotus': Chelsea (Aimee Lou Wood) lê na beira da piscina do um luxuoso resort tailandês. Foto: Fabio Lovino/HBO

A 3ª temporada de The White Lotus chega ao episódio final neste domingo, 6, às 22h. Produção antológica de sucesso da HBO (disponível na Max), a série vem usando a literatura para fazer revelações sobre o arco narrativo dos personagens – por vezes satirizando suas hipocrisias.

PUBLICIDADE Embora possa parecer que os livros estão em cena como meros acessórios, a escolha dos títulos é deliberada, ainda que o diretor acabe optando por um enquadramento em que mal dá para identificar a obra. Na atual temporada, essa seleção foi tarefa de Michael Cory, um property master – diretor de arte encarregado da aquisição e do posicionamento ideal de objetos que aparecem em cena. Em entrevista ao Literary Hub, Cory confessou que escolher livros é uma das partes mais divertidas do trabalho, porque está diretamente relacionado com “quem as pessoas são ou quem elas querem ser”. Ele também conta que trabalhou juntamente com Mike White, criador e roteirista da série, discutindo títulos que combinassem com cada figura.

Confira os títulos que já apareceram na série e o que eles revelam sobre os personagens:

Publicidade

Piper Ratliff e os monges budistas

Na trama da 3ª temporada, a personagem Piper (Sarah Catherine Hook) viaja com a família para a Tailândia com o objetivo de entrevistar um monge budista para sua pesquisa acadêmica. Nesse caso, a equipe de design de produção precisou inventar os livros que a jovem estava lendo, já que em diversas cenas ela aparece estudando a biografia da tal figura religiosa. Para isso, seis títulos falsos foram criados.

Piper Ratliff (Sarah Catherine Hook) viaja com a família para a Tailândia com o objetivo de entrevistar um monge budista. Foto: Fabio Lovino/HBO

Enquanto isso, seu irmão mais novo Lochlan Ratliff (Sam Nivola) aparece lendo Fome (Geração Editorial), romance do norueguês Knut Hamsun sobre os tormentos de um escritor miserável que vaga pelas ruas com um toco de lápis, com o qual escreve crônicas para jornais, e depende disso para sobreviver. Nas mãos do rapaz da série, o livro existencial pode refletir uma crise de identidade.

Victoria Ratliff, glamour e declínio

Mãe de Piper e Lochlan, Victoria (interpretada por Parker Posey) se debruça sobre Os Belos e Malditos (Editora L&PM), romance de F. Scott Fitzgerald. Ambientada nos anos 1920, a obra fala sobre os excessos e loucuras da elite americana durante a Era do Jazz, acompanhando o declínio de um casal glamouroso de Nova York. Não é por acaso que a trama caia como uma luva para a personagem, uma mulher rica, preocupada com status, viciada em medicamentos de efeito sedativo, e que não percebe o colapso moral e financeiro enfrentado pelo marido durante as férias.

Victoria Ratliff (Parker Posey) lê 'Os Belos e Malditos', de F. Scott Fitzgerald na 3ª temporada de 'The White Lotus'. Foto: Fabio Lovino/HBO

Belinda e os narcisistas

A massagista Belinda (Natasha Rothwell), que apareceu na 1ª temporada, retorna à trama de The White Lotus. A personagem era do time dos funcionários nos episódios ambientados no Havaí e, agora na Tailândia, representa um meio-termo entre hóspedes e prestadores de serviços, já que foi convidada para um programa de intercâmbio sobre técnicas de bem-estar promovido pela rede de hotéis e é recebida com alguns luxos.

Publicidade

Em um episódio, Belinda aparece com o livro Cercado por Narcisistas (ainda sem tradução no Brasil), de Thomas Erickson, um título de autoajuda para “reconhecer, evitar e se defender efetivamente contra pessoas tóxicas (e não perder a cabeça)” - uma boa ilustração de sua trajetória na série.

A massagista Belinda (Natasha Rothwell), que apareceu na 1ª temporada, retorna à trama em um programa de intercâmbio sobre técnicas de bem-estar. Foto: Fabio Lovino/HBO

Chelsea, esotérica

A jovem de 24 anos vivida por Aimee Lou Wood menciona signos astrológicos e acredita que o namorado Rick (Walton Goggins), um homem de 50 anos que rejeita sua companhia, é sua alma gêmea. Combina com Chelsea, então, o livro de Rumi, poeta e teólogo persa do século 13 que escreveu sobre amor e espiritualidade.

As três amigas

O grupo formado pelas amigas Laurie (Carrie Coon), Jaclyn (Michelle Monaghan) e Kate (Leslie Bibb), que alfinetam umas às outras pelas costas, também escolheram suas respectivas leituras de verão: Laurie, a divorciada do trio, lê Amantes Modernos (Rocco), de Emma Straub, sobre amigos lidando com o envelhecimento, enquanto Jaclyn, a estrela de TV, elegeu a autobiografia de Barbra Streisand, My Name is Barbra (sem tradução no português). Já Kate, talvez a mais polêmica entre as três, preferiu ficar mexendo no celular na beira da piscina.

As amigas Laurie (Carrie Coon), Jaclyn (Michelle Monaghan) e Kate (Leslie Bibb). Foto: Fabio Lovino/HBO

Nas temporadas anteriores...

Na temporada estreante de The White Lotus, ambientada no Havaí, o foco literário recaiu sobre as jovens universitárias Olivia (Sydney Sweeney) e Paula (Brittany O’Grady), que exibiam títulos de filosofia e de teoria feminista durante as férias. Ao longo dos episódios, Olivia apareceu lendo The Portable Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, Personas Sexuais, de Camille Paglia (Vide Editorial), e Escritos, de Jacques Lacan (Editora Zahar). Enquanto isso, a amiga Paula elegeu A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud (Companhia das Letras), Os condenados da terra, de Franz Fanon (Editora Zahar), Problemas de gênero, de Judith Butler (Editora Civilização Brasileira) e Discurso sobre o Colonialismo, de Aimé Césaire (Editora Veneta).

Olivia (Sydney Sweeney) e Paula Brittany (O’Grady), as jovens universitárias da 1ª temporada de The White Lotus. Foto: Divulgação/HBO

Ainda na 1ª temporada, o casal em lua de mel formado por uma jornalista e um milionário escolheu A Amiga Genial, de Elena Ferrante (Editora Biblioteca Azul) e Blink: A decisão num piscar de olhos, de Malcolm Gladwell (Editora Sextante), respectivamente.

Já na 2ª temporada, cujo cenário é a Sicília, na Itália, os acenos aos livros foram mais breves. A advogada de imigração Harper (Aubrey Plaza) lê Arquivo das crianças perdidas, de Valeria Luiselli (Editora Alfaguara), que aborda o tema de sua especialidade. Cameron (Theo James), de férias com a esposa, aparece com Gone Bamboo, thriller de Anthony Bourdain sobre dois criminosos aposentados cujo refúgio é um hotel luxuoso no Caribe.