Harry Johnson, ator de ‘Law & Order’ e ‘Battlestar Galactica’, morre aos 81 anos

O ator Harry Johnson morreu aos 81 anos, segundo informações divulgadas pelo The Hollywood Reporter nesta sexta-feira, 5. De acordo com o site, o artista morreu na terça-feira, 2.

O representante de Harry confirmou a morte, mas não deu detalhes sobre a causa. “É com grande tristeza que reconhecemos o falecimento do cliente da ATB Talent Harry Johnson”, compartilhou a agência que gerenciava a carreira de Johnson em comunicado enviado ao THR.

Harry Johnson na série 'Buffy: A Caça-Vampiros', que foi transmitida originalmente entre 1997 e 2003 Foto: Reprodução/ Hulu

“Com uma carreira de mais de 40 anos, Harry era um verdadeiro talento e um membro querido da comunidade. Seu impacto na indústria do entretenimento será lembrado e celebrado. Nossos corações estão com seus amigos e familiares, incluindo Christiane, sua esposa há 15 anos e enteados, Oliver e Penelope. Que sua memória seja uma bênção para todos”, completou a equipe do ator.

Harry começou sua carreira em 1978, quando apareceu no episódio piloto de Battlestar Galactica. Depois disso, ele fez participações em séries como Law & Order, Esquadrão Classe A, Buffy: A Caça Vampiros e outras.