Ninho do Urubu: Tragédia do Flamengo vai virar série na Netflix; saiba detalhes

A tragédia do Flamengo vai virar uma série da Netflix. O Ninho: Futebol & Tragédia, minissérie documental brasileira aborda o incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube no Rio de Janeiro, ocorrido em fevereiro de 2019, que resultou na morte de dez jovens atletas. A estreia da série está agendada para 14 de março.

‘O Ninho: Futebol & Tragédia’ estreia no dia 14 de março na Netflix © 2024 Foto: Divulgação/Netflix

Em três episódios, a produção investiga a trajetória dos sobreviventes do incêndio, além de apresentar depoimentos de jornalistas, profissionais do futebol e, sobretudo, das famílias das vítimas. Essas últimas compartilham suas experiências, a dor da perda e a luta contínua por justiça.

Além dos relatos pessoais, O Ninho: Futebol & Tragédia inclui imagens inéditas do incêndio e recriações dramatizadas dos eventos daquela noite, dirigidas por Pedro Asbeg. O objetivo é provocar uma reflexão profunda sobre as causas da tragédia, suas consequências e a resposta da justiça, enfatizando a importância de ações preventivas para evitar que tragédias semelhantes ocorram no futuro.

Além dos relatos pessoais, a obra inclui imagens inéditas do incêndio e recriações dramatizadas dos eventos daquela noite Foto: Divulgação/Netflix

A série é uma colaboração entre a Netflix e A Fábrica.

Relembre a tragédia no Ninho do Urubu

Na madrugada de 8 de fevereiro de 2019, o Centro de Treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, foi palco de uma tragédia que chocou o Brasil e o mundo do futebol. Um incêndio devastador atingiu o alojamento das categorias de base do clube, resultando na morte de dez jovens atletas e deixando três feridos. Esses jovens, com idades entre 14 e 16 anos, moravam em contêineres adaptados como alojamentos, um arranjo que culminou em uma catástrofe.

Em três episódios, a produção investiga a trajetória dos sobreviventes do incêndio Foto: Divulgação/Netflix

O incidente desencadeou uma onda de luto no esporte, levando ao adiamento de jogos e a homenagens em todo o mundo. Clubes, jogadores e torcedores se uniram em solidariedade às vítimas e suas famílias. A tragédia também levantou questões sérias sobre a segurança e as condições de alojamento para jovens atletas, desencadeando investigações e medidas legais para prevenir futuros incidentes semelhantes.