Mike Heslin, ator da série ‘Operação: Lioness’, morre aos 30 anos

O artista sofreu um episódio cardíaco inesperado e passou uma semana internado. “Michael era jovem, estava com a saúde perfeita, e os médicos não tem uma explicação para o que aconteceu”, escreveu o marido, que é usa Scotty Dynamo como nome artístico.

Heslin apareceu como o personagem Polo em dois episódios de Lioness, série disponível no Paramount+ estrelada por Zoe Saldaña e Nicole Kidman. Ele também esteve no filme The Holiday Proposal Plan (2023) e fez uma participação na série Younger, em 2016, quando contracenou com Hillary Duff.