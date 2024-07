‘Pssica’: Como será nova minissérie da Netflix dirigida por Fernando Meirelles

Pssica, obra do escritor paraense Edyr Augusto, vai virar minissérie na Netflix com direção de Fernando Meirelles (Cidade de Deus) e do seu filho, Quico Meirelles (Pico da Neblina). O serviço de streaming anunciou nesta sexta-feira, 3, que as filmagens da adaptação já começaram em Belém, no Pará, revelando a primeira foto oficial do trio de protagonistas Lucas Galvino, Marleyda Soto e Domithila Catete; veja:

Lucas Galvino, Marleyda Soto e Domithila Catete, trio de protagonistas da série 'Pssica' Foto: Aline Arruda e Diego Formiga/Netflix

PUBLICIDADE A trama é centrada neste trio, cujos personagens acreditam ser vítimas de uma “pssica”, isto é, uma maldição. Vivido por Galvino, Preá é o chefe de uma gangue que atua nos rios da região, e que precisa de alguma forma fazer as pazes com seu destino. Já Mariangel, interpretada por Soto, busca vingança por uma morte na sua família. Por fim, Janalice, a personagem de Catete, é uma jovem vítima do tráfico humano. Quando menos esperam, suas vidas se entrelaçam nos rios da Amazônia atlântica. Esta não é a primeira tentativa de adaptar a obra de Edyr Augusto. A O2 Filmes, a produtora fundada por Fernando Meirelles, tem os direitos do romance já há alguns anos e planejava originalmente transformá-lo em um longa-metragem, com a direção de Quico Meirelles.

Leia também Edyr Augusto prova que viver é perigoso no livro 'Pssica'

Por enquanto, a minissérie ainda não tem data de estreia, mas já se sabe que serão, no total, quatro episódios. Além do trio de protagonistas, o streaming também já confirmou no elenco os atores Bruno Goya, Ademara, Claudio Jaborandy, Luca Dan, Ricardo Teodoro, Sandro Guerra, Welket Bungué e Wesley Guimarães. Segundo a Netflix, a proposta da produção é ser uma “experiência imersiva na região Norte do Brasil”.