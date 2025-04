Broadway em SP: Musicais movimentam palcos da cidade; veja o que terá até o fim de 2025

Os musicais ganharam definitivamente seu espaço na cena de São Paulo. Desde o início do ano, 16 produções, entre estreias e reestreias, chegaram aos palcos paulistanos que, até o final do ano, deverá receber outras 21 - sem contar as peças que ainda não definiram data de início de temporada.

PUBLICIDADE Boa parte é formada por espetáculos biográficos, considerados seguros do ponto de vista de investimento, pois o público normalmente já conhece a história a que vai assistir. Ganham destaque as bios de Djavan, Paralamas do Sucesso, Renato Russo e Raul Seixas entre os nacionais, e Elton John, Janis Joplin, Tina Turner e Frankie Valley, entre os estrangeiros. Os números expressivos comprovam o crescimento do mercado de musicais, algo notado desde 2001, quando estreou Les Misérables, o primeiro espetáculo montado no Brasil seguindo rigorosamente as determinações do original estrangeiro. Desde então, o número de estreias aumentou à medida em que os profissionais envolvidos nesse tipo de espetáculo (como atores, músicos, técnicos) aprimoraram sua técnica.

Bianca Tadini como Maria Callas em musical de Gabriel Chalita Foto: Caio Gallucci/Divulgação

Foi o início de um mercado também rentável para a cidade. Segundo o levantamento encomendado pela Sociedade Brasileira de Teatro Musical (SBTM) para a FGV, 27 musicais que estiveram em cartaz em São Paulo em 2023 movimentaram R$ 1,1 bilhão.

Publicidade

“Nossa trajetória na produtora Aventura é um reflexo desse potencial. Desde nossa criação, em 2008, o faturamento da produtora saltou de R$ 11 milhões para R$ 42 milhões em 2024. E nossa projeção para 2025 é chegar a R$ 85 milhões”, afirma o empresário Luiz Calainho, sócio da empresa ao lado de Aniela Jordan, responsável pela nova versão de Hair, que vai reinaugurar o antigo Teatro Alfa, agora nomeado BTG Pactual Hall.

Os custos das produções também apresentaram cifras crescentes: enquanto a versão de 2001 de Les Misérables teve um orçamento à época de R$ 7 milhões, a de 2017 custou cerca de R$ 14,9 milhões.

Mas o retorno, na maioria das vezes, consegue surpreender. A terceira versão de Wicked que está em cartaz vendeu antecipadamente 80 mil ingressos até o final de junho. “Passado o primeiro fim de semana, as vendas, já aceleradas, aumentaram 45%”, afirma o produtor Carlos Cavalcanti.

Publicidade

Veja a lista das estreias confirmadas em São Paulo para os próximos meses, além dos espetáculos que ainda vão definir suas datas e os que estrearam nos primeiros dias deste mês.

Abril

1º - Bare, Uma Ópera Pop. Destaque no circuito Off-Broadway, o espetáculo traz uma visão contemporânea para dilemas que são universais na juventude, como identidade, sexualidade, fé, entre outros. Marte Hall. (Rua Domingos de Morais, 348).

3 - It’s Me: Elton. Pedro Ruffo volta com o espetáculo em que assina a dramaturgia e vive o protagonista, o cantor Elton John, em um momento delicado de sua vida, quando lutou contra o vício da cocaína. Teatro Unicid (Avenida Imperatriz Leopoldina, 550).

Musical 'It's Me, Elton' reestreia em São Paulo. Foto: Joaquim Araújo/Divulgação

5 - O Mágico Di Ó – O Clássico em Forma de Cordel. Reestreia a versão criada por Vitor Rocha a partir da célebre história de Dorothy e seus amigos, agora transportada para o universo do sertão nordestino, com uma abordagem que une a literatura de cordel, a musicalidade brasileira e a essência dos retirantes. Teatro Itália (Avenida Ipiranga, 344, Subsolo do Edifício Itália). 5 - Território do Amor. Os dissabores do amor foi o ponto de partida para Gabriel Chalita escrever esse musical que promove a união das cantoras brasileiras Elizeth Cardoso, Maysa, Dalva de Oliveira e Dolores Duran com a greco-americana Maria Callas, as francesas Barbara e Edith Piaf, a argentina Mercedes Sosa e a alemã Marlene Dietrich. Todas estão em uma mesma barca, com destino incerto, motivo para cada uma cantar seus maiores sucessos. Teatro Sérgio Cardoso - Sala Nydia Lícia. (Rua Rui Barbosa, 153).

Musical 'Território do Amor' estreia no Teatro Sérgio Cardoso. Foto: Caio Gallucci/Divulgação

10 - Raul Seixas, o Musical. Bruce Gomlevsky já celebra os 80 anos de nascimento de Raul Seixas, em 28 de junho. O cenário é inspirado no apartamento de Raul em São Paulo, e a peça se passa durante uma noite no escritório criativo do Maluco Beleza. A direção e dramaturgia são de Leonardo da Selva. Teatro D-Jaraguá (Rua Martins Fontes, 71).

12 - Será – Um Grito Musical. O ator e diretor Beto Marden apresenta solo inspirado em Renato Russo a partir de trechos de um texto escrito durante os 29 dias em que o cantor e compositor, vocalista do Legião Urbana, esteve internado em uma clínica de recuperação, no Rio de Janeiro, para tratar a dependência química. Apenas dias 12 e 13 de abril, na Arena Br. (Praça Antônio Prado, 48).

27 - Bendita Flor. Dois palhaços assumem a missão de contar a história de uma companhia de teatro mambembe que está prestes a estrear seu novo espetáculo, Bendita Flor. Ali, eles relembram o repertório da trupe. Direção geral e coreografia de Edson Avellino e direção musical e arranjos de Pedro Medeiros. Teatro Commune (Rua da Consolação, 1218).

Publicidade

'Vital, O Musical dos Paralamas' estreia em maio. Foto: André Wanderley/Divulgação

3 - Vital, o Musical dos Paralamas. Espetáculo celebra os 40 anos de trajetória dos Paralamas do Sucesso, destacando a amizade de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone como pilar central de sua longevidade e sucesso. Os músicos são interpretados por Rodrigo Salva (Herbert), Franco Kuster (Barone) e Gabriel Manita (Bi).Teatro Sabesp Frei Caneca (Shopping Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 569).

30 - Janis, Um Musical Sobre Janis Joplin. Com apenas Carol Fazu em cena, o espetáculo traz Janis Joplin fazendo uma profunda reflexão sobre fama, perda, arte, sucesso, família e solidão ao analisar sua própria vida. O texto escrito por Diogo Liberano é livremente inspirado na trajetória da cantora. Teatro J. Safra (Rua Josef Kryss, 318).

Publicidade

Junho

1 - Embalos de Sábado à Noite - O Musical. A história começa nos dias atuais quando um jovem apaixonado pelas canções dos anos 1970 promove uma viagem no tempo, focando não apenas na trilha sonora do filme estrelado por John Travolta, como também nas canções de Bee Gees e Village People. Apresentação única às 17h30 no Teatro Bradesco (Shopping Bourbon. Rua Palestra Itália, 500).

27 - Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de uma Paixão. Stepan Nercessian vive Assis Chateaubriand, polêmico jornalista e empresário, que capitaneou eventos de grande porte, como a fundação da primeira emissora de TV no Brasil, a Tupi, e a criação do Museu de Arte de São Paulo, o Masp, mas também ficou conhecido por atitudes condenáveis para realizar seus planos. Teatro Liberdade (Rua São Joaquim, 129).

'Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de uma Paixão' estreia em junho no Teatro Liberdade. Foto: Carlos Costa/Divulgação

Julho

31 - Dreamgirls, Em Busca de um Sonho. O musical retrata a ascensão de um grupo de cantoras afro-americanas nos Estados Unidos na década de 1960, inspirado nas histórias de grupos femininos da Motown, como as The Supremes. Teatro Santander (Complexo JK Iguatemi. Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 2041).

Agosto

1 - Jersey Boys - A História de Frankie Vallie e do The Four Seasons. A trama acompanha a formação da famosa banda dos anos 1960, dona de canções como Big Girls Don’t Cry e Can’t Take My Eyes Off You. 033 Rooftop (Complexo JK Iguatemi, Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 2041).

Publicidade

9 - Djavan, O Musical: Vidas pra Contar. O espetáculo acompanha a vida e obra do cantor e compositor de 76 anos. Entre as canções de seu repertório, estão Sina e Oceano. A direção musical será de João Viana, filho de Djavan. Teatro Sabesp Frei Caneca (Shopping Frei Caneca, Rua Frei Caneca, 569).

Setembro

18 - Chorus Line. Um dos mais famosos musicais da história da Broadway, onde estreou nos anos 1970, ganha nova versão no Brasil - a primeira, de 1983, marcou a estreia de Claudia Raia. A história acompanha dançarinos que disputam uma vaga no elenco de um espetáculo da Broadway. Teatro Villa-Lobos (Shopping Villa-Lobos. Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4.777, 4º andar).

Outubro

3 - Beetlejuice - o Musical. Reestreia o espetáculo inspirado no filme de Tim Burton, sobre o fantasma que volta a assombrar a casa onde antes morou. Eduardo Sterblitch reassume o papel principal, cujo humor corrosivo e inúmeras improvisações lhe valeram vários prêmios teatrais. Teatro Liberdade (Rua São Joaquim, 129).

Eduardo Sterblitch protagoniza 'Beetlejuice - o Musical'. Foto: Leo Aversa/Divulgação

11 - Titanique - Uma Paródia. Versão humorística do famoso filme a respeito do naufrágio do Titanic, em 1912. Aqui, a cantora canadense Céline Dion invade um tour no museu do Titanic e relembra os acontecimentos do acidente. Teatro Sabesp Frei Caneca (Shopping Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 569).

Publicidade

24 - Hair. Nova montagem capitaneada outra vez por Charles Möeller e Cláudio Botelho e inspirada no clássico musical antibélico dos anos 1960. Retrata um grupo de jovens hippies, que vivem em Nova York e lutam contra a sociedade conservadora da época. A trilha sonora traz canções que se tornaram sucesso, como Aquarius e Let the Sunshine In. O musical marca a reabertura do antigo Teatro Alfa, agora batizado de BTG Pactual Hall (Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722).

Novembro

4 - Vozes Negras - A Força do Canto Feminino. Projeto criado em 2022 pela produtora Aventura é formado por seis espetáculos diferentes, apresentados ao longo de seis semanas. São histórias independentes, que homenageiam mulheres negras que tiveram impacto na indústria musical como Carmen Costa e Elizeth Cardoso, destaques do primeiro episódio, além de Clementina de Jesus e Ivone Lara, protagonistas do segundo, Dolores Duran e Alaíde Costa, a dupla do terceiro, seguida de Alcione e Elza Soares (quarto episódio), Margareth Menezes e Sandra de Sá (quinto) e Tati Quebra Barraco, Iza e Ludmilla, no sexto espetáculo. BTG Pactual Hall (Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722).

Sem data