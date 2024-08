Fernanda Montenegro leva 15 mil ao Ibirapuera e se emociona: ‘Presente de aniversário’

Cerca de 15 mil pessoas ocuparam o gramado da área externa do Auditório Ibirapuera, em São Paulo, no fim da tarde deste domingo, 18, para ver Fernanda Montenegro ler textos da filósofa francesa Simone de Beauvoir (1908-86). A apresentação foi, na verdade, uma transmissão da encenação que ocorria naquele mesmo instante para pouco mais de 700 espectadores dentro da sala de espetáculos.

A atriz Fernanda Montenegro faz leitura de textos da escritora Simone de Beavoir no auditório do Ibirapuera para um público de 800 pessoas e mais 15 mil que assistem a projeção na parte externa. Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE Do lado de fora, a atriz surgiu às 19h30 em uma projeção que tomava de ponta a ponta a imensa parede branca dos fundos do auditório. “Esse acolhimento é um presente de aniversário”, disse logo após a cortina se abrir. A artista completa 95 anos no próximo dia 16 de outubro. Antes disso, sua filha, a também atriz Fernanda Torres, subiu ao palco da plateia externa para fazer uma introdução. “Essa é uma obra que fala, acima de tudo, sobre liberdade e o impacto dela nas nossas vidas”, afirmou.

Fernanda Montenegro se apresenta no Ibirapuera Foto: Taba Benedicto/Estadão

Os portões do espaço foram abertos às 17h, duas horas antes do horário previsto para o início da apresentação. Duas imensas filas se iniciavam na região da marquise e serpenteavam o parque até os acessos. Para entrar, o público levou em média 30 minutos. Isso fez com que, no horário programado para o começo, muita gente ainda estivesse na fila.

Ao fim da leitura, o portão do fundo do palco foi aberto. Sob intensos aplausos, diante da multidão presente ao ar livre, a atriz levou a mão à boca, demonstrando surpresa. “Por mais que eu agradeça, não há como corresponder à emoção desse momento”, disse ela, ao lado da filha, fechando a noite.

Fotos de Fernanda Montenegro no Ibirapuera

Fernanda Montenegro se apresentou para cerca de 15 mil pessoas (incluindo as 800 no auditório e o restante, na projeção externa) no Parque do Ibirapuera Foto: Taba Benedicto/Estadão

