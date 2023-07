Musical ‘Mamma, Mia!’ volta a São Paulo para curta temporada com clássicos do ABBA; saiba mais

Mamma, Mia!, um dos espetáculos mais famosos da Broadway que virou filme estrelado por Meryl Streep, volta a São Paulo para uma curta temporada. Serão apenas seis apresentações entre os dias 21 e 28 de julho, no Vibra São Paulo.

Criado a partir dos sucessos do grupo sueco ABBA, o musical se passa em uma ilha grega e conta a história de Sophie, uma jovem que está prestes a casar. Ela, então, convida três ex-pretendentes de sua mãe para a festa, na tentativa de desvendar quem é o pai dela.

É aí, dentro dessa mistura de comédia e romance, surgem os sucessos do ABBA, entre eles o clássico Mamma Mia, Dancing Queen, Money, Money, Money e The Winner Takes it Al. O espetáculo conta com uma orquestra ao vivo, formada por nove músicos.

Charles Möeller e Claudio Botelho assinam a versão do musical. O elenco é formado por Claudia Netto (Donna), Maria Clara Gueiros (Tanya), Gottsha (Rose), Maria Brasil (Sophie), Diego Montez (Sky), Sérgio Menezes (Sam Carmichael), Fabrício Negri (Harry Bright), Renato Rabelo (Bill Austin), entre outros.

Serviço:

Data: 21 a 28 de julho (sexta e sábado às 16h e às 21h; domingo às 16h e às 20h; e quarta e quinta-feiras às 21h)

Local: Vibra São Paulo (Avenida das Nações Unidas 17955. Vila Almeida)

Continua após a publicidade

Preço: R$ 38 a R$ 280

Classificação: 12 anos

Acessibilidade Arquitetônica. Há acesso e circulação sem barreiras físicas, sanitário adequado e local reservado para cadeirantes com acompanhante

Mais informações no site.