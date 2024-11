Vladimir Shklyarov: morre aos 39 anos bailarino russo que teria caído do 5.º andar de prédio

THE NEW YORK TIMES - Vladimir Shklyarov, um dos principais bailarinos masculinos do mundo, morreu na noite de sábado, 16, de acordo com o Teatro Mariinsky em São Petersburgo, Rússia, onde era o principal dançarino. Ele tinha 39 anos. O teatro não disse em seu anúncio como ou onde Shklyarov morreu.

O Comitê Investigativo da Rússia, uma agência federal de aplicação da lei, iniciou uma investigação sobre a morte de Shklyarov, de acordo com a RIA Novosti, uma agência de notícias estatal. “Uma causa preliminar de morte foi um acidente”, disse a RIA Novosti citando o escritório do Comitê Investigativo em São Petersburgo.

Vladimir Shklyarov, bailarino que morreu aos 39 anos em 2024, em foto tirada em 12 de abril de 2008 Foto: Hiroyuki Ito/The New York Times

A carreira de Vladimir Shklyarov

PUBLICIDADE Ao longo de uma carreira de duas décadas, Shklyarov ganhou reconhecimento internacional, atuando no Metropolitan Opera em Nova York, na Royal Opera House em Londres e em outros teatros de prestígio ao redor do mundo. Nascido em Leningrado, Shkylarov se formou em 2003 na Vaganova Ballet Academy, uma instituição famosa com quase 300 anos de história. Seus graduados incluem Natalia Makarova e Mikhail Baryshnikov. Shklyarov se juntou ao Mariinsky diretamente da escola e passou a atuar em produções contemporâneas e clássicas, incluindo O Lago dos Cisnes, Dom Quixote e Giselle. Ele recebeu vários prêmios por seu trabalho, incluindo o prestigioso Prêmio Internacional Léonide Massine em 2008.

Mas o Mariinsky disse que “o mais precioso para Vladimir” foi receber o título de artista homenageado da Rússia em 2020. Em 2012, Shklyarov se casou com outra dançarina, Maria Shirinkina, que também se apresentou com o Mariinsky, de acordo com a mídia russa.

Vladimir Shklyarov em foto de 20 de abril de 2008. Bailarino russo morreu aos 39 anos de idade em 16 de novembro de 2024 Foto: Erin Baiano/The New York Times

Em uma análise de uma apresentação durante a turnê da companhia pelos Estados Unidos em 2016, um crítico do New York Times disse: “O melhor momento veio de Maria Shirinkina, sobrenaturalmente no ar, e do Sr. Shklyarov, elegante e triste, em um trecho improvisado de Giselle. Por um tempo, eles sugeriram outro mundo.”

Queda do 5.º andar de prédio

Uma ex-bailarina, Irina Bartnovskaya, escreveu no Telegram que Shklyarov estava em casa, tomando analgésicos e se preparando para uma cirurgia no pé antes de sua morte. Ela disse que ele saiu para fumar em “uma sacada muito estreita” e caiu cinco andares em “um acidente estúpido e insuportável”.

Publicidade

Seu relato não pôde ser verificado, mas ecoou relatos semelhantes em veículos de notícias russos, incluindo Fontanka, que citou uma porta-voz do Teatro Mariinsky, Anna Kasatkina, dizendo que ele estava tomando analgésicos e esperava fazer uma cirurgia.

* Este artigo apareceu originalmente no The New York Times.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.