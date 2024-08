Adriana Esteves: ‘Dor que não dá para nominar’, diz atriz sobre segunda temporada de ‘Os Outros’

Quem assistiu à primeira temporada de Os Outros sabe que Marcinho (Antonio Haddad) está desaparecido, mas vivo. Cerca de dois anos após os acontecimentos que encerraram a primeira fase da história, Cibele (Adriana Esteves) parou sua vida para procurar o filho, impactando em sua relação com Amâncio (Thomas Aquino). A nova temporada, que estreia nesta quinta-feira, 15, no Globoplay, explora mais ainda a relação entre mãe e filho.

Na nova temporada de 'Os Outros', Cibele (Adriana Esteves) está em busca de Marcinho (Antonio Haddad), que está desaparecido. Foto: Estevam Avellar/Divulgação

Mais que isso, anuncia Lucas Paraízo, o criador da série: "Os Outros 1, 2 e a 3, que estou escrevendo, é a história de Cibele e Marcinho, que tem um começo lá na primeira temporada, quando ela compra uma arma, e chega ao final na terceira temporada, que vocês vão ver em breve", comenta. Isso acaba por criar mais expectativa nos espectadores, que devem esperar, pelo menos, uma trama ainda sem solução nesta temporada. Já se sabe que Marcinho está vivo, no entanto, não conhecemos os motivos que o levaram a se esconder de todo mundo. Mas isso deve ser revelado nesta temporada. O que se sabe é que o rapaz teme o reencontro com Sergio (Eduardo Sterblitch), avô do filho dele com Lorraine (Gi Fernandes), que começa a continuação da história tomando posse do cargo de vereador, enquanto está conhecendo a nova vizinhança.

Adriana Esteves, Eduardo Sterblitch e Antônio Haddad estão de volta na nova temporada. Foto: Daniel Klajmic/Divulgação

Um novo condomínio

As tramas da segunda temporada de Os Outros se passam em um novo espaço, um condomínio de casas de luxo na Barra da Tijuca. O elo com a primeira parte da série é o miliciano Sergio, que muda-se para lá com a filha, a mãe dela, Joana (Kênia Bárbara), com quem ele reatou o casamento, e o neto, filho do namoro entre Lorraine e Marcinho.

Com a mudança de endereço, novos personagens também foram introduzidos à história. O casal Raquel (Letícia Colin) e Paulo (Sérgio Guizé) são vizinhos de Sergio. Os dois são cristãos evangélicos e vivem um casamento quase perfeito. Desejam muito ter um filho que ainda não veio. Eles são amigos de Seu Durval (Luis Lobianco), viúvo viciado em jogos de azar e que acaba se metendo em uma cilada com Sérgio.

Outra personagem nova é Maria (Mariana Nunes), também viúva e que acabou de se mudar para o condomínio onde mora com seu único filho, Kevin (Cauê Campos). Ela carrega um trauma do passado e sua relação com o filho não é das melhores.

A nova temporada escancara dramas familiares mais voltados à maternidade. Além de Cibele e sua luta para encontrar seu filho, outras mulheres também contam suas relações com filhos. “As pessoas podem esperar uma história não só sobre essa mãe. A gente fala muito das múltiplas representatividades de ser mãe: uma que destrata um pouco o filho, a mulher que gostaria muito de ter um filho, uma mãe muito jovem, que não sabe como cuidar dessa criança”, explica Lucas Paraízo.

A famÍlia de Cibele está desestruturada após o desaparecimento de Marcinho. Foto: Daniel Klajmic/Divulgação

Uma trilogia

A trama de Cibele e Marcinho é o eixo da história de Os Outros. Adriana lembra que, na primeira temporada, ela começa a história cheia de conflitos com a sobrevivência do filho, do marido, a situação financeira da família, o relacionamento com os vizinhos... “Se ela tinha dores antes, a segunda já começa com essa dor que não dá para nominar”, comenta a atriz. “É o desespero de ter perdido um filho, que ela tem certeza dentro do coração que ele está vivo, mas que [ainda assim] pode ter morrido. Então ela lida com a possibilidade do luto o tempo todo”, continua.

O início da nova temporada - o Estadão teve acesso ao primeiro episódio - não é muito revelador sobre o que aconteceu com Marcinho, mas mostra o menino como um sobrevivente, vivendo sozinho e sem muitas palavras. “Ela [Cibele] quer as respostas, precisa saber se o filho desapareceu, por que desapareceu, e, se morreu, por que morreu. Ela tem objetivos, quiçá vingança, e isso propõe um movimento, que vai acontecer nos 12 episódios”, complementa a atriz sobre sua personagem.

Em defesa de Marcinho, o ator Antonio Haddad comenta que o garoto também sofreu nesse tempo que passou longe de tudo e todos. “Foi uma pergunta que eu também tentei desvendar, mas é um misto de de conflitos”, começa o ator. “Tem a relação com o Sérgio que permeia todo esse evento e, ao mesmo tempo, vão surgindo novos desafios na vida dele: tem que viver sozinho porque é a forma com que ele passa esse intervalo da primeira para a segunda [temporada]. Ele está correndo atrás sem esperança, sem amigos, sem ter alguém para trocar, sem a família, sem todo mundo que ele conhece”, complementa.

Como assistir a ‘Os Outros’

A série é dirigida por Luisa Lima, tem roteiro de Flávia Araújo, Pedro Riguetti e Dimas Novais, produção de Luciana Monteiro e direção de gênero de José Luiz Villamarim.

A segunda temporada de Os Outros estreia nesta quinta, 15, no Globoplay, com o lançamento de episódios semanais. Nos dias 15 e 22 de agosto, serão liberados três episódios cada. Nas quintas-feiras seguintes, dias 29 de agosto, 5 e 12 de setembro, serão disponibilizados dois episódios. A série conta com um total de 12 episódios.