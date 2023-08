Larissa Manoela: TVs transformam entrevistas em séries, de olho em audiência e atenção; leia análise

Em tempos de multitelas e assuntos abundantes, aqui e no exterior, uma reportagem polêmica não costuma esquentar a cadeira em programas de televisão e nos debates em redes sociais. A audiência costuma migrar tão logo algo mais atraente surja. É o famoso: “próximo”. E a vida segue. Um fluxo já entendido por produtores e consumidores de notícias.

Uma exceção recente é o caso Larissa Manoela, deflagrado por uma reportagem no programa Fantástico, da TV Globo, no dia 13 de agosto, data em que era comemorado o Dia dos Pais.

Nessa primeira entrevista, a atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, revelou que resolveu romper com os pais, Silvana Taques e Gilberto Santos, seus sócios em empresas que gerenciavam seus contratos, em razão de dúvidas sobre a administração de seu patrimônio.

Larissa Manoela e sua mãe, Silvana, durante entrevistas em diferentes emissoras Foto: Reprodução/TV Globo/SBT

O assunto tomou conta das redes sociais e dos sites de notícias durante toda a semana passada. E, em cima, disso, as emissoras de televisão, sobretudo a Globo e SBT, traçaram suas estratégias para se manterem relevantes no caso e, claro, conseguir audiência.

Optaram por serem protagonistas no desenrolar dos fatos, alimentando a audiência nas redes, e não o contrário, como muitas vezes elas têm feito. E isso diz muito sobre o futuro do jornalismo nas emissoras de televisão.

Tramas amarradas pelas emissoras

Para acompanhar toda essa trama, é preciso entender como tudo ocorreu e como os fatos se amarraram nas duas emissoras, dando ao caso um caráter de série jornalística, em capítulos, com direito a versões conflitantes e respostas a perguntas que surgiram nas redes sociais.

Na entrevista que deu à jornalista Renata Capucci, no dia 13 de agosto, Larissa Manoela disse que enfrentava um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Dona de um patrimônio milionário, Larissa mostrou mensagens nas quais pedia para os pais fazerem um Pix para que ela pudesse pagar por milho ou sorvete na praia.

A atriz contou sobre a negociação para que a divisão entre os rendimentos fosse mais justa, talvez meio a meio – o contrato anterior garantia a grande parte para os pais. A atriz também afirmou que resolveu abrir mão de R$18 milhões em favor de sua liberdade jurídica e administrativa. Também anunciou que havia rompido com os pais há cerca de quatro meses a partir do momento em que os pais não assinaram o distrato do contrato da empresa.

Larissa Manoela recebeu apoio de famosos e fãs. Por outros, foi acusada de oportunismo. Virou meme. Complexo, o caso, uma suspeita de violência patrimonial, gerou ainda debates jurídicos. Não deu vez ao “próximo assunto”.

Entrevistas paralelas

O SBT, emissora na qual a atriz foi revelada, entrou no fato. Sem poder contar com o depoimento de sua ex-estrela mirim, conseguiu uma entrevista com a mãe de Larissa, Silvana Taques - algo que sites de notícias e outras emissoras tentaram durante a semana toda.

A primeira parte da entrevista foi exibida no domingo à tarde, 19, dentro do programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli. A entrevista, porém, foi conduzida pela jornalista Chris Flores, apresentadora do Fofocalizando, jornalístico de fofocas exibido de segunda a sexta-feira. Um dia antes, a entrevista ganhou chamada no SBT Brasil, principal telejornal da emissora de Silvio Santos.

Lembrando a histórica disputa de audiência entre Faustão e Gugu Liberato nos anos 1990, quando os apresentadores rivalizavam pela presença de cantores sertanejos, grupos de axé e pagode, padres cantores e mulheres de biquíni, o SBT cutucou a Globo dizendo fazer “bom jornalismo” ao ouvir o outro lado do caso. Injusto: o Fantástico, em sua reportagem, apresentou a contestação dos pais, por meio de uma nota enviada por seus advogados.

O SBT preferiu dividir a entrevista com a mãe de Larissa Manoela em duas partes – dando fôlego ao Domingo Legal, que alcançou sua melhor audiência no ano, e ao Fofocalizando, programa que tem registrado baixos índices junto ao público.

Na primeira, Silvana rebateu as acusações da filha. Sobre um suposto fato que virou símbolo do caso – o pedido da Larissa para que a mãe fizesse um pix para que ela pudesse pagar um milho na praia -, Silvana rebateu, em forma de ironia: “Ai, Chris (Flores)... Você acha, mesmo, que a Lari não teria R$10 pra não comprar um milho na praia? Você acredita nisso?”.

Silvana também afirmou que, ao fazer 18 anos, Larissa Manoela teve acesso a um cartão de crédito que lhe permitia fazer compras, sem limite. “Ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse, de qualquer valor. Inclusive, carro. Bolsa, sapato, era bem mais caro que um milho na praia”, disse a mãe.

Aos prantos, Silvana lamentou tudo o que está ocorrendo. Se disse chateada quando a filha pediu que ela reunisse os pertences que havia deixado na casa dos pais e colocasse em uma mala que deveria ser enviada a ela.

Segundos capítulos

No mesmo domingo, à noite, o Fantástico voltou ao tema ao exibir uma segunda parte da entrevista com Larissa Manoela. A reportagem respondeu a principal pergunta levantada nas redes sociais: “o patrimônio de Larissa Manoela é apenas de R$18 milhões (quantia que ela afirma ter aberto mão a favor dos pais)?”. A advogada da atriz, que começou a trabalhar ainda criança, explicou que não. Também revelou transferências das contas de Larissa para contas dos pais que somam R$ 5 milhões.

A atriz Larissa Manoela em sua única novela na Globo, 'Além da Ilusão' Foto: Globo/Victor Pollak

Diante da matéria exibida pelo SBT horas antes, o Fantástico revelou uma nova e chocante troca de mensagens entre Larissa e a mãe, em dezembro de 2022. Ao desejar Feliz Natal aos pais, que não teriam aceitado o convite para passar a festa na casa dos pais do namorado de Larissa, o ator André Luiz Frambach, a atriz recebeu uma resposta mal criada da mãe. “Vai à merda! Esqueça que eu sou sua mãe!”. A mensagem vai de encontro à imagem que a mãe de Larissa quis passar na entrevista ao SBT.

Na segunda-feira pela manhã, o Fantástico era o segundo produto mais assistido no Globoplay, perdendo apenas para a novela Fuzuê, e à frente do documentário Xuxa.

Revelações pouco relevantes: exagero em série?

A segunda parte da entrevista com a mãe de Larissa Manoela, exibida pelo SBT, dentro do vespertino Fofocalizando, na segunda-feira, 21. O papo foi conduzido de acordo com as declarações que Larrisa Manoela deu ao Fantástico. Nessa questão, o SBT pouco avançou, com revelações menos relevantes.

Resta, agora, saber como o Caso Larissa Manoela se comporta durante esta semana. Há, sem dúvida, outros temas ainda com potenciais debates.

O primeiro deles: Larissa Manoela, na segunda parte da entrevista ao Fantástico, diz que preza pela sua “saúde mental”. “Diante a tantos acontecimentos, a gente precisa estar no eixo”, disse. Qual, então, seria o limite ou o saudável em uma relação entre pais e filhos que confunde afetividade com negócios?

Segundo: até os dezoito anos, de fato, os pais são os administradores do patrimônio dos filhos, mas dependem de prévia autorização judicial para para a prática de atos que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, conforme prevê o artigos 1689, II, e 1691 do Código Civil. A Lei Larissa Manoela, proposta que alteraria a lei que já começa a ser ventilada por parlamentares, resolveria esse tipo de conflito?

Diante de tamanha complexidade, do interesse do público e dos desdobramentos jurídicos que esse fato pode acarretar, não é de se estranhar que, daqui a algum tempo, surja, em alguma plataforma de streaming, uma série ou um documentário chamado O Caso Larissa Manoela. De certa forma, ele já está indo ao ar.