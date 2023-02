‘Castelo Rá-Tim-Bum’: Reencontro é anunciado, mas ator fica de fora

Castelo Rá-Tim-Bum: Reencontro, um especial que contará com parte do elenco original do programa que marcou a infância de diversos brasileiros nos anos 1990, foi anunciado para o próximo dia 25 de fevereiro. A novidade foi revelada em um vídeo modernizando a clássica abertura do programa, encerrado com Cássio Scapin, o eterno Nino, dizendo “Aqui tem Cultura!”, em referência à emissora.

Luciano Amaral, que dava vida ao jovem Pedro, uma das crianças que protagonizavam o programa, anunciou que não estará presente: “Por questões contratuais, não pude fazer. Vai ser incrível mesmo assim. Aproveitem e celebrem!”. Atualmente, ele trabalha como apresentador no canal ESPN e no streaming Star+, vinculados ao grupo Disney.

Castelo Rá-Tim-Bum foi um programa infantil exibido originalmente entre 1994 e 1997, mas reprisado diversas vezes ao longo das décadas seguintes. No elenco ainda constavam nomes como Paschoal da Conceição (Dr. Abobrinha), Rosi Campos (Morgana), Sérgio Mamberti (Victor), Cynthia Rafael (Biba), Fredy Allan (Zequinha), Eduardo Silva (Bongô) e Angela Dippe (Penélope).

