CNBC Brasil estreia hoje: como assistir ao lançamento do canal

O CNBC Brasil, novo canal de notícias voltadas ao mundo econômico, tem seu lançamento na noite deste domingo, 17 de novembro de 2024. A emissora chamou atenção nos últimos meses ao contratar nomes conhecidos do público como Cristiane Pelajo e Zeca Camargo. Foi possível assistir à estreia a partir das 20h no site Times Brasil.

Os primeiros momentos do canal no ar, porém, foram marcados por confusão em relação ao nome da emissora e aos perfis oficiais que fariam a transmissão. O site chegou a apresentar instabilidade e ficou fora do ar por alguns minutos. Leia mais aqui.

Estreia do CNBC Brasil: canal faz lançamento em 17 de novembro de 2024 Foto: CNBC Brasil/Divulgação

Confira alguns dos contratados confirmados até agora:

Cristiane Pelajo

Zeca Camargo

Fabio Turci

Natália Ariede

Marcelo Torres

Renan de Souza

Rafael Ihara

Marcus Buaiz

Camila Farani

Walter Longo

Carol Barcellos

Gustavo Sarti

Rita Wu

Marcelo Favalli

Julia Lindner

Diego Mendes

Fabrício Julião

Como assistir à estreia da CNBC Brasil

PUBLICIDADE Segundo informações divulgadas pelo próprio canal, é possível assistir à estreia a partir das 20h deste domingo, 17, no canal 562 da Claro TV+, em operadoras regionais, pelo site Times Brasil e pelo YouTube On Demand.

A partir do dia 21 de novembro de 2024, a CNBC Brasil também fica disponível no canal 562 da Sky. Ao longo das próximas semanas, a expectativa é de que também possa ser sintonizada pelo canal 592 da Vivo, 187 da Oi, YouTube Live, e plataformas de streaming como Pluto, TCL, LG Channels e Samsung TV+.

Clique aqui para assistir à CNBC ao vivo no canal Times Brasil.