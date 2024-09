No começo, Gabriela Medeiros, 23, sentiu muito medo ao fazer a personagem Buba, em Renascer, em horário nobre na Globo, por causa da expectativa do público. Com o encerramento do folhetim nesta sexta-feira, 6, ela sai do ar com sentimento de dever cumprido. Novata em novelas, transgênero na vida real e na pele de Buba, ela reflete sobre sua figura estonteante, e se isso facilita as pessoas a lhe aceitarem: “Beleza não poupa a gente de sofrer ataques”.

Para ela, o momento mais marcante da novela foi o casamento com José Augusto (Renan Monteiro). Vestindo branco, a reconciliação com a família e o abraço do pai Humberto, personagem de Guilherme Fontes, que a maltratava e a rejeitava pela sua mudança de gênero. Buba promoveu lições de amor, perdão e reconciliação na novela.

Discreta sobre a sua vida pessoal, Gabriela foi criada pela avó Nalva, mas disse nesta entrevista ao Estadão, que tem contato como seus pais e que eles são seus amigos. Quando passou pelo processo de redesignação sexual aos 18 anos, seus familiares não a expulsaram de casa, mas se silenciaram e se distanciaram. Confira a entrevista realizada por e-mail:

A sociedade evoluiu entre a primeira versão da novela e o remake de hoje, entre a primeira e a segunda Buba?

Em alguns aspectos, sim; em outros, não. Acho que ainda falta levar mais pautas para debater sobre assuntos envolvendo identidade de gênero.