Foi um processo longo. A Fox Network queria fazer um programa revelando segredos da mágica. Eles tinham uma ideia mais ou menos. Viajaram o mundo procurando pelo mágico certo. Quando me encontraram, foi como mágica. Eu sabia no meu coração que isso seria incrível. E demorou um tempo para fechar o acordo com a Fox. Então, tive uma grande participação para torná-lo completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver mágicos fazerem naquela época. E se tornou um sucesso. O especial de TV mais assistido na Fox, mais visto do que a World Series de Baseball. Sou conhecido apenas no Brasil como Mister M. No resto do mundo, sou The Masked Magician [O Mágico Mascarado]. Mas no dialeto brasileiro, a língua, é complicado dizer isso. Então, para facilitar, virou Mister M.

E como começou sua relação com o ‘Fantástico’?

A Globo comprou os programas da Fox e fez uma série incrível no Fantástico durante o ano todo. Eles fizeram um trabalho maravilhoso, todo domingo. Era meio tarde, mas as famílias se reuniam sempre. E a voz de Cid Moreira... Eu amo ele. Deus os abençoe. Não havia muita mágica acontecendo no Brasil. Até hoje não há, mas estou aqui para mudar isso.