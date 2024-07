O programa é um remake da novela de 1979, escrita por Benedito Ruy Barbosa e, na época de sua primeira versão, foi vivida por Glória Pires e Fábio Jr. A versão foi adaptada por Edmara e Edilene Barbosas, filhas do autor.

Cabocla é inspirada no romance homônimo de Ribeiro Couto, escritor do Modernismo, e se passa no fictício município rural de Vila da Mata, em 1918. De um lado da história, a disputa por terras entre os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça) e, do outro, a paixão de Zuca, personagem que revelou a atriz Vanessa Giácomo na TV, pelo “almofadinha” Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), primo de Boanerges.