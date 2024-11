Por que Fernanda Torres recusou o papel de Odete Roitman em ‘Vale Tudo’? Atriz explica

“Houve o convite lá atrás, mas fui percebendo que o filme Ainda Estou Aqui estava crescendo. Liguei e disse que não conseguiria, pois começaria em dezembro. Me informaram que talvez fosse possível adiar até março. Com o sucesso em Veneza, a situação mudou bastante. É tudo muito cansativo, e não me parecia viável começar um trabalho tão exigente já exausta”, revelou.

Sobre Ainda Estou Aqui, Fernanda conta que tem se dedicado à campanha do filme. Atualmente, ela está em Los Angeles promovendo a produção de Walter Salles, que estreia nos cinemas no dia 7 de novembro. “Ter feito este filme foi um divisor de águas para mim. Sou uma atriz diferente após interpretar Eunice e vivenciar os sentimentos que ela trouxe, além de voltar a trabalhar com o Walter e atuar em um registro que há muito tempo não explorava”, completou.