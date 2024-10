Regina Volpato revela motivo que a fez desistir de continuar no SBT; entenda

A apresentadora Regina Volpato Foto: @regina_volpato via Instagram

Regina Volpato vai deixar o SBT e o comando do programa Chega Mais em dezembro.

PUBLICIDADE A apresentadora revelou que não tem interesse em renovar o contrato, que se encerra no fim de 2024. Segundo ela explicou ao Notícias da TV, foi a distância da filha Rafaela, que está morando na Europa para estudar, que a fez tomar essa decisão.

Com a rotina de trabalho, ela não tem mais tempo de ver a filha. “Eu amo o que faço, mas não quero mais ficar todos os dias. A minha questão é que eu me sinto presa”, comentou a apresentadora do programa desde sua estreia, em março.

Ela ainda ressaltou que terá sempre portas abertas no SBT. “Falei lá que não tenho outro convite, não tem desgaste nenhum na relação, o ambiente é bom, gosto muito dos meus colegas. Mas não quero mais nenhum emprego que me obrigue a ficar aqui todos os dias, esse é o único obstáculo”, finalizou.

A apresentadora começou sua carreira na televisão no SBT, em 2004, ficando encarregada do programa Casos de Família. Ela também teve passagem pela RedeTV! e TV Gazeta.