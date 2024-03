‘Chega mais’: Regina Volpato vai cozinhar e dar conselhos amorosos em novo programa do SBT

O quadro mais aguardado, Dilemas Para a Regina, dará conselhos amorosos para os telespectadores, mas o Chega Mais também promete trabalhar com quadros de culinária, saúde e entretenimento, além de um giro nacional diário.

O programa é dirigido por Carlos Aleixo, e terá a participação de Juliana Oliveira, a Ju do The Noite. Segundo Carlos, o Chega Mais será voltado para o jornalismo, mas com apresentações mais leves e será, principalmente, focado na prestação de serviços.