Renato Aragão, o ‘Didi Mocó’, do grupo Os Trapalhões, recebeu uma homenagem no palco do Domingão Com Huck deste domingo, 21, aos 89 anos de idade. Ele teve seu contrato encerrado com a Globo em 2020.

Leia também Dedé Santana revela valor milionário do patrimônio de Renato Aragão; saiba qual

Renato Aragão, o 'Didi Mocó', recebeu homenagem no 'Domingão Com Huck' em 21 de julho de 2024 Foto: Reprodução de 'Domingão Com Huck' (2024)/TV Globo

PUBLICIDADE Em determinado momento, Renato Aragão destacou a Luciano Huck, ainda que sem dar maiores detalhes a que diretamente se referia: “Muito obrigado, eu não mereço tudo isso. Você me deu uma noite maravilhosa. Nunca me lembrava de coisas tão maravilhosas que eu tinha feito. Algumas coisas erradas, eu peço desculpa... Mas, você estar me trazendo aqui... Eu estou em outro mundo!” Além de rever muitas imagens de arquivo, ouviu depoimentos de artistas como Xuxa, Angélica e Rafael Portugal. Dedé Santana, seu parceiro de programa por muitos anos, apareceu no palco para dar um abraço no amigo.

“Meu querido Didi. Já faz mais de 60 anos que as nossas vidas se cruzaram, lembra? E desde aquele dia as nossas linhas do tempo passaram a andar juntas. Viramos reflexo um do outro, porque não tem Didi sem Dedé, e não tem Dedé sem Didi. Se sempre foi assim, por que hoje seria diferente?”, disse Dedé.

Renato Aragão, o 'Didi Mocó', recebeu homenagem no 'Domingão Com Huck' em 21 de julho de 2024 Foto: Reprodução de 'Domingão Com Huck' (2024)/TV Globo

Ao longo dos anos, a relação entre Dedé Santana e Renato Aragão foi alvo de diversas especulações sobre brigas. A dupla passou algum tempo sem trabalhar em conjunto, quando Renato fazia a Turma do Didi na Globo e Dedé fazia o Comando Maluco, no SBT, por exemplo.

Nos últimos anos, eles têm dado declarações elogiosas mútuas. Em julho de 2023, Dedé chegou a revelar em um podcast o tamanho da fortuna que Aragão possui no banco (clique aqui para relembrar).