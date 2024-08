‘Sai de Baixo’ poderia ser produzido hoje em dia? Miguel Falabella responde

Miguel Falabella, eterno intérprete do protagonista Caco Antibes, foi questionado pelo Estadão se a série, repleta de piadas politicamente incorretas, poderia ser produzida nos dias de hoje.

“Eu não sei se poderia ser realizado, mas acho que era um programa extremamente popular e, obviamente, com talentos muito específicos de palco. Eu acho que a grande sacada do Boni e do Daniel Filho [ex-diretores da Globo] foi colocar atores de teatro ali, pessoas que realmente eram atores de palco e que se conectavam com muita facilidade com o público”, respondeu ele.