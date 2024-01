Estreias do streaming na semana têm ‘Balenciaga’ e ‘60 Minutos’; veja lista

As estreias deste mês de janeiro de 2024 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max. Confira a seguir algumas produções que estão disponíveis para assistir em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 19, sábado, 20, e domingo, 21 de janeiro.

Cristóbal Balenciaga (Disney+ e Star+)

Estrelada por Alberto San Juan, a série gira em torno da vida e da obra do estilista espanhol responsável pela criação da grife Balenciaga, que marcou o mundo da moda, incluindo o período de guerra em que precisou sair da Espanha para viver na França. Estreia: 19 de janeiro de 2024.

60 Minutos (Netflix)

PUBLICIDADE Prestes a competir em uma evento importante de MMA, o lutador profissional Octavio recebe uma ligação da ex: ou ele comparece ao aniversário de sua filha até às 18h, ou ela entrará na Justiça para que ele nunca mais possa ver a menina. Em seu caminho, ele terá que passar por muitas cenas de ação e pancadaria, já que criminosos da região apostaram alto em sua vitória na luta e farão de tudo para que ele participe. O longa alemão se desenvolve, então, nos 60 minutos que Octavio tem para chegar à casa de sua filha. Estreia: 19 de janeiro de 2024.

A Morte Entre Outros Mistérios (Star+)

Quem gosta de produções sobre a resolução de crimes misteriosos, como Entre Facas e Segredos ou Assassinato no Expresso do Oriente, pode se interessar por essa série que se passa num cruzeiro de luxo no qual um homicídio acontece. Estreia: 16 de janeiro de 2024.

Hypnoic - Ameça Invisível (Amazon Prime Vídeo)

Ben Affleck e Alice Braga estrelam o suspense eletrizante em que um detetive tem sua filha sequestrada e, ao ir em busca de seu paradeiro, se depara com situações estranhas e criminosos que usam a ‘hipnose’ para influenciar seu cérebro e dificultar seu caminho. O filme foi lançado nos cinemas em setembro do ano passado, mas estreia no streaming em 17 de janeiro de 2023.

Uma Loja Para Assassinos (Disney+ e Star+)

A série retrata uma jovem sul-coreana se vê inserida num mundo repleto de armas e crimes ao descobrir que seu tio, com quem viveu por 10 anos, mantinha uma loja extremamente suspeita. Mesmo sem ter vontade de continuar os ‘negócios’ de família, se vê obrigada a mudar de vida quando é ameaçada de morte. Estreia: 17 de janeiro de 2024.