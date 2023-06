Homem que alega ser filho de Gugu diz não ter dúvida que ele é seu pai: ‘A minha verdade’

O suposto filho de Gugu Liberato, Ricardo Rocha, disse neste domingo, 25, que o interesse em provar que o apresentador é seu pai surgiu em 2017, mas ele tinha “medo da exposição”. Ele deu a declaração em entrevista para Roberto Cabrini, no Câmera Record. Gugu morreu dois anos depois, em um acidente doméstico na sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

De acordo com o rapaz, sua mãe, uma imigrante nordestina, Otacilia Gomes da Silva, conheceu Gugu quando ambos frequentavam uma padaria - na época, ela tinha 28 anos e o famoso era um adolescente, com 14 anos. No entanto, quando a mulher descobriu que estaria grávida, ela não tinha mais contato com o jovem Liberato. Meses depois, segundo Ricardo, ela soube que ele estava participando de um programa de TV.

Suposto filho do apresentador Gugu Liberato em entrevista para Roberto Cabrini no Câmera Record Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Câmera Record

“A minha avó não aceitava, durante um tempo, minha mãe teve que morar com um tio, foi um período muito difícil”, disse Ricardo, que comentou que sua mãe não procurou anteriormente Gugu pois ela era uma empregada doméstica e ele, de uma família de outro nível social.

“Na cabeça dela, na vida dela, ela não tem 1% de dúvida que ele é meu pai”, contou Ricardo, que revelou que sua mãe depois cobrava para que ele fosse atrás da verdade.

Oficialmente, a Justiça reconhece apenas Sofia, Marina e João Augusto como filhos de Gugu Liberato, fruto da sua relação com Rose Miriam - mas Ricardo disse também que os considerada como irmãos.

Imagens de Gugu Liberato e Otacilia Gomes Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Câmera Record

“Faltou muita coragem”

Ricardo ressaltou que não é o seu objetivo “se dar bem materialmente”, mas “cuidar do conforto sua família”.

“Sinceridade, pela vida que levei, não ligo para o que as pessoas pensam. Meu objetivo é fazer o exame de DNA. Se for comprovado, algo que tenho pouca dúvida, tudo bem, vai continuar minha vida normal”, disse ao ser questionado sobre ser chamado de “aproveitador”.

O homem revelou também que, caso seus supostos irmãos não cedam material genético para o exame, ele teria que exumar o corpo do apresentador, “mas tenho certeza que não será preciso”.

“Não tem como falar que não pensei nisso, até porque tenho filhos, algumas coisas vão mudar, segurança, como exemplo. Mas, não é algo que irá me deixar deslumbrado ou mudar meu caráter, não”, comentou sobre a possibilidade de que seja reconhecido e tenha direito sobre a herança deixada por Gugu.

