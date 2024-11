‘Um Amor Feito de Neve’: Como é o filme mais visto na Netflix

Par romântico de 'Um Amor Feito de Neve', novo hit natalino da Netflix. Foto: Petr Maur/Divulgação/Netflix

Recém-lançado, o filme Um Amor Feito de Neve, uma das apostas da Netflix para o Natal deste ano, já figura entre as produções mais assistidas da plataforma. Considerado um ‘romance sexy’, o longa é uma versão um pouco mais picante das comédias românticas natalinas que costumam embalar o período das festas de fim de ano. Isso porque o interesse romântico da protagonista é um “boneco de neve” com taquinho.

Na trama, Cathy (Lacey Chabert, a Gretchen de Meninas Malvadas) ficou viúva há dois anos e, para lidar com a dor do luto, faz esculturas de gelo. Perto do natal, ela esculpe um boneco de neve que, com um cachecol mágico, acaba ganhando vida. Um charmoso e ingênuo homem toma forma, e aquece o coração da criadora.