‘Vai na Fé’ conquista público jovem com easter eggs, playlist no Spotify, dancinhas no TikTok e mais

Já foi a época que apenas a saudosa Malhação conquistava o engajamento dos jovens e audiência recorde na TV Globo. A nova novela das 19h, Vai na Fé, que recentemente completou 100 capítulos, frequentemente alcança os Trending Topics no Twitter, com o público enaltecendo os easter eggs de Wilma Campos, personagem de Renata Sorrah, que citou a icônica fala “Então me serve, v....”, de Nina para Carminha em Avenida Brasil (2010), o casal Bella Campos [atriz que interpretou recentemente a Muda, no remake de Pantanal (2022)] e Mc Cabelinho, melhor dizendo, o quase casal Jenifer e Hugo, as referências cristãs de Sol, personagem protagonista de Sheron Menezzes e as expressões, simpatia e confusões de Kate Cristina, interpretada por Clara Moneke.

O casal Bella Campos e Mc Cabelinho, a Jenifer e Hugo de 'Vai na Fé' Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

Kate Cristina, a melhor amiga de Jenifer, é o ponto forte do humor na novela. A moça segue escondendo de Rafael, personagem de Caio Manhente, seu atual namorado e que sofre de depressão, que já se envolveu com seu pai Theo, o vilão interpretado por Emílio Dantas.

Ela também já tinha se envolvido com o “bandindinho” do Hugo - e morreu de ciúmes quando a amiga o beijou. Já o públicou, shippou mais que nunca o casal da vida real, que está junto desde novembro do ano passado.

Com flashbacks, referências aos bailes funks dos anos 2000 (alô Bonde do Trigrão e Mc Marcinho), imersão no universo cristão, núcleo jovem e com pautas que reforçam a representatividade negra, LGBT e saúde mental, a autora Rosane Svartman conseguiu conquistar a atenção de um público que se identifica com a trama dos personagens - além de trazer nomes influentes que a galera viu crescer na TV brasileira, como Mel Maia, a Ritinha/Nina de Avenida Brasil, e Jean Paulo Campos, o Cirilo, de Carrossel, do SBT.

Os atores interpretam Guiga e Yuri no folhetim e nessa altura da trama estão “ficando” - no entanto, o rapaz sabe que tem outro interesse amoroso de olho nele, Vini, papel de Guthierry Sotero.

Outro fato curioso que também tem chamado atenção é do personagem Lui Lorenzo, de José Loreto, um cantor fictício, mas que quebrou a quarta parede [expressão que significa romper a divisão e permitir uma interação entre espectador e ator/personagem] ao alcançar mais de 60 mil ouvintes mensais no Spotify. Sim, parte da trilha sonora da novela está disponível nas principais plataformas de streaming - e Pool Party, Joaninha, Se Eu Fosse Casado, já conseguiram mais de 100 mil streams.

Por conta do personagem, o ator teve a chance de cantar ao lado de Ivete Sangalo, em pleno Carnaval de Salvador, no trio elétrico da cantora, participar do Domingão do Huck com sua banda e spoiler!!!, gravar com Ludmilla e com a dupla sertaneja Maiara & Maraisa. As cenas devem ir ao ar ainda este mês.

Homenagem para O Clone e Avenida Brasil

O filho de Wilma Campos tem o charme de sua mãe os melhores easter eggs que fazem sucesso entre os noveleiros de plantão. Ao aconselhar o rapaz a ficar longe de Sol, ela citou uma fala de umas das obras clássicas da autora Glória Perez.

“’Não jogue o grão na terra, porque a natureza do grão é crescer’. Você continua jogando!”, disse ela, misteriosa.

“Shakespeare?”, questionou o rapaz. “Gloria Perez. O Clone (2002). Eu teria feito uma linda Jade [papel de Giovanna Antonelli], mas acharam que eu estava muito velha pra o papel e sobrou para mim a oitava esposa do tio Ali [Stenio Garcia]. Nem nome tinha. De véu o tempo todo. Eu arrasei. Não existe pequeno papel para uma grande atriz”, exibiu-se ela. No entanto, esse papel não existiu na novela, o Tio Ali tinha apenas quatro esposas.

A eterna Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino (2004), não poderia deixar passar um dos maiores clássicos da TV brasileira: Carminha, personagem de Adriana Esteves em Avenida Brasil (2010), que fez também a vilã mais nova na obra de Aguinaldo Silva. Como disse o espectador, um “crossover memorável”.

"Adriana Esteves... roubou meu papel em Avenida Brasil... Você vai ver como eu seria uma ótima Carminha..."

"Prontinho, dona Wilma."

Garota nota 100

E o que falar das dancinhas desse elenco? No TikTok é possível ficar ainda mais envolvido com o elendo da novela ao vê-los participando de diversas trends de sucesso. Inclusive, algo que está sempre presente no roteiro são os flashbacks dos personagens de Sol e Benjamin, feito pelo ator Samuel de Assis, Theo, Lumiar, papel trouxe Carolina Dieckmann de volta as novelas, e Bruna, nas mãos de Carla Cristina Cardoso. Jê Soares e Isacque Lopes interpretam o casal que era sucesso nos bailes funk da zona norte do Rio de Janeiro há 20 anos.

‘É para exaltar de pé, igreja’

O núcleo cristão também esbarra com assuntos mundanos quando a protagonista Sol, que antes coroada a rainha dos bailes funk, se converteu e entregou sua vida a Deus. No entanto, mesmo trabalhando como uma das dançarinas de Lui Lorenzo para conseguir sustentar sua família, a moça ainda entrega clássicos evangélicos.

Vai na Fé ainda tem metade do caminho para percorrer - e para os jovens e nem tão jovens noveleiros de plantão vale relembrar clássicos da cultura noveleira do nosso país com uma trend cheia de momentos inesquecíveis.