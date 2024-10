Esse debate não é novo no atual governo e começou com o embate entre o presidente do Banco Central e o presidente Lula. É bom recordar que grande parte das agências reguladoras, em particular as do setor de energia, foi criada no governo FHC. Naquele momento, estava se iniciando um movimento de privatização e de abertura ao capital privado e as agências seriam uma espécie de avalista para dar segurança regulatória e jurídica aos investimentos das empresas privadas.

Nesse sentido, o conceito era que as agências seriam órgãos de Estado, e não do governo de plantão. Um dos pilares que garantiriam a sua autonomia seriam os mandatos não coincidentes dos diretores e a sua sabatina pelo Senado Federal. Um outro ponto é que os diretores seriam profissionais com experiência reconhecida pelo mercado para que se evitasse a captura da agência pelas empresas ou pelos políticos. Não temos dúvidas de que esse modelo funcionou e foi fundamental para garantir o sucesso das privatizações e da abertura do mercado de petróleo.