Os aeroportos brasileiros de Guarulhos e de Congonhas (São Paulo), Santos Dumont (Rio de Janeiro), o de Brasília e o Afonso Pena (em Curitiba) estão entre os aeroportos mais pontuais do mundo, segundo o Relatório Mensal de Pontualidade de Aeroportos de junho de 2024, da consultoria internacional Cirium.

O relatório possui diferentes rankings. No ranking de Aeroportos Globais, que considera aqueles que atendem pelo menos três regiões do mundo e possuem entre 25 e 40 milhões de assentos por ano, o Aeroporto Internacional de Guarulhos foi o segundo mais pontual do mundo no mês, ficando atrás apenas do Aeroporto Internacional King Khalid, na Arábia Saudita. Após o brasileiro, aparecem os aeroportos Jorge Chavez (Peru), Haneda (Japão) e Benito Juarez (México).

Aeroporto de Guarulhos foi o segundo mais pontual do mundo em junho de 2024, segundo ranking. Foto: Werther Santana/Estadão

Já o aeroporto de Congonhas é o mais pontual na sua categoria, de Aeroportos Grandes, que possuem entre 25 e 40 milhões de assentos por ano (podem ser incluídos aeroportos globais neste ranking). Em seguida, estão os aeroportos New Chitose (Japão), King Khalid (Arábia Saudita), Guarulhos, e Daniel K. Inouye (Havaí).