Africa Creative é a nova agência de publicidade do Estadão

A missão não é simples: assumir a publicidade do Estadão no momento em que o jornal celebra seus 150 anos de história, olha para o futuro com fôlego de garotinho e quer contar para todo mundo o que fez, faz e fará. A tarefa foi confiada à Africa Creative, uma das maiores agências de publicidade do Brasil, que tem no portfólio campanhas como a dos 100 anos do Itaú, com Madonna, e a icônica parceria entre Zeca Pagodinho e a Brahma e também criou a nova logomarca do Estadão.

“Eles têm grandes clientes e gostam de ‘marcona’. O Estadão é uma ‘marcona’. E eles têm um elemento de ousadia, uma inquietude, que combina muito com o momento que a gente está vivendo no jornal”, afirma Erick Bretas, CEO do Estadão. “Precisamos falar mais do Estadão agora que vamos fazer 150 anos e temos muitos planos para atuar em outras frentes, para avançar no digital. E uma agência que tenha esse perfil irrequieto combina com a nossa necessidade de comunicação. Achamos que é o ‘feat’ perfeito”, diz Bretas.

Logomarca especial celebra todos os momentos da história do 'Estadão' 1 / 6Logomarca especial celebra todos os momentos da história do 'Estadão' 150 anos de história Logomarca especial do 'Estadão', criada pela agência Africa Creative, para celebrar os 150 anos do jornal Foto: Africa Creative/Estadão Reinventada, sem perder a identidade 'A marca conta também 150 anos de história do nosso País”, diz Sergio Gordilho, sócio e diretor de arte da Africa Foto: Africa Creative/Estadão Cavaleiro ganha 'turbinada' O ex-libris, com o cavaleiro francês Bernard Gregoire, foi mantido e atualizado Foto: Africa Creative/Estadão Logo especial dá largada às comemorações dos 150 anos Celebrações começam em janeiro, com lançamento de um 'hub de informação' Foto: Africa Creative/Estadão Orgulho do passado e de olho no futuro Logomarca especial, criada pela agência Africa, resgata o passado do jornal e aponta para o futuro Foto: Africa Creative/Estadão Ano em festa A Africa Creative, criadora da logomarca especial, assume também a publicidade do jornal Foto: Africa Creative/Estadão

Olhar para frente

PUBLICIDADE Para Marcio Santoro, CEO e cofundador da Africa, além de celebrar a importância do Estadão na defesa histórica do jornalismo imparcial, sério e de credibilidade, o momento é também de olhar para frente. “O jornalismo é hoje mais importante do que nunca foi. Quando você celebra os 150 anos, é também importante olhar para os próximos 150 anos e o papel que o jornalismo vai ter lá na frente. E tenho certeza de que o Estadão vai estar no centro disso tudo”, diz Santoro. “Hoje a coisa mais importante é saber de onde veio a notícia, e o Estadão dá essa credibilidade, a segurança de que estamos consumindo informações verdadeiras e opiniões embasadas e sensatas. Isso vai ser ainda mais importante daqui para frente.”

Publicidade

E é olhando para frente que, ao longo do ano, sete eixos temáticos vão nortear nossa cobertura e convidar o leitor a discutir o futuro do País, numa realidade cada dia mais desafiadora e em constante mudança.

De janeiro a dezembro, a série “Em Transformação” trará especiais multimídia, entrevistas, vídeos, editoriais e eventos temáticos, além de cadernos impressos, para detalhar os temas escolhidos: República, Economia, Terra, Tecnologia, São Paulo, Viver, além do próprio jornal e do jornalismo.

Esses conteúdos todos estarão ancorados em um site especial, um “hub de informação” que será lançado em janeiro, totalmente voltado para as celebrações dos 150 anos.

Marcio Santoro e Sergio Gordilho (da esq. para a dir.), sócios da Africa Creative, agência que assume a publicidade do 'Estadão' Foto: Rodrigo Prim/Africa Creative

“Sabemos que o grande foco dessa campanha é mostrar a relevância do Estadão. Não estamos falando de qualquer jornalismo, mas do jornalismo do Estadão que, ao mesmo tempo em que tem esse aspecto de ser muito tradicional, é o que dá credibilidade a ele”, diz Santoro, da Africa.