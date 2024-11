Boicote do Carrefour é questão de imagem do agro e o Brasil tem de responder com altivez, diz Rua

“De carne bovina, o que exportamos para a França no ano é equivalente às entregas de frigorífico em qualquer supermercado de Brasília em três dias, de dois a três contêineres, enquanto de frango é zero. Não estamos preocupados com a questão comercial dessa atitude desproporcional do presidente do Carrefour de não comprar carne do Mercosul, mas com a imagem e identidade do Brasil”, afirmou Rua em painel no evento Encontro Nacional do Agro e dos Adidos Agrícolas, realizado pela ApexBrasil nesta segunda-feira, 25.

O secretário lembrou que a medida do Carrefour se soma a declarações recentes de executivos da também francesa Danone sobre o fornecimento de soja brasileira e do CEO do grupo sucroalcooleiro francês Tereos, Olivier Leducq, sobre “concorrência desleal” entre União Europeia e Mercosul.