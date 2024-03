Os Estados Unidos e o Brasil, as nações mais populosas das Américas do Norte e do Sul, parecem mais uma vez incapazes de buscar políticas eficazes. Contudo, o globo agora está assolado por problemas. Talvez, à medida que a Páscoa se aproxima rapidamente, possa haver ajuda angelical a caminho. Não houve muitos momentos como este antes. Todas as fogueiras globais parecem estar queimando enquanto a política domina a economia.

PUBLICIDADE No caso dos Estados Unidos, um Trump já derrotado uma vez ainda berra alto e, na maior parte do tempo, de forma incoerente. Ele é um narcisista maligno, profundamente ignorante, procurando apenas enfatizar a sua visão distorcida do passado. Ele está pronto, apoiado por quase todo o seu grupo anterior, para repetir ainda mais audaciosamente a garantia da sua riqueza pessoal e autoridade suprema. Enquanto Trump tomou o partido Republicano, empurrando outros para o lado, muitos dentro do Congresso não conseguiram cumprir o seu papel. Alguns perderam suas posições anteriores e raramente se opõem à visão peculiar dele. Biden é apenas um pouco mais velho que Trump. Biden foi eleito para o Senado em 1972, quando tinha trinta anos. Ele permaneceu lá até ser empossado como vice-presidente de Obama, em 2009, e continuou nos dois mandatos. Ele se tornou presidente em 2021, depois que os esforços de Trump para roubar as eleições foram finalmente negados pelo Congresso. Ele sobreviveu a uma série de tragédias pessoais ao longo de sua extensa carreira política. O que o torna único é um compromisso claro com o futuro dos EUA. Assim como o presidente Franklin Roosevelt, ele continua a ser um defensor resoluto daquilo que o governo federal pode, e deve, fazer para proporcionar oportunidades à classe média baixa para ascender e realizar o seu futuro.

As pesquisas para sua reeleição mostraram um leve aumento desde suas recentes aparições pessoais, mas ele permanece atrás de Trump na maioria delas. O que é diferente nesta segunda vez é o calendário de Trump no tribunal. Ele não tem paciência quando perde, como aconteceu na cidade de Nova York. Os procedimentos continuarão nos próximos meses, nos quais seus esforços para adiar poderão ter sucesso. No final, como em alguns outros países, a democracia para esta nação está muito em jogo.

Fishlow: Trump é 'narcisista maligno, profundamente ignorante, procurando apenas enfatizar a sua visão distorcida do passado'. Foto: Mike Stewart/AP

O Brasil parece estar passando por algo muito parecido. Aqui, os dois nomes são Bolsonaro e Lula. Você já conhece bem suas histórias passadas e presentes. Bolsonaro é comparável em muitos aspectos a Trump. Ele já foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da candidatura até 2030. E agora vem a questão do seu roubo de presentes estrangeiros ao Brasil. Mas a sua massiva marcha pública deixou claro o seu contínuo apoio popular.

Lula foi eleito por meio da mudança de muitos para o seu lado nos dias finais da eleição em 2022. A sua alardeada eloquência pessoal permanece, mas, infelizmente, cada vez mais, também permanece um sentimento de ressentimento contra aqueles que ainda não estão comprometidos com o PT. Sua preferência pela esquerda foi demonstrada em muitas ocasiões. Ele passou muito tempo no exterior em seu papel como atual presidente do G-20. Suas diferenças fundamentais em relação ao Ministro da Fazenda, Haddad, têm sido muitas e importantes. Existe o risco de que ele tenha ido longe demais tentando trazer de volta tantas das políticas passadas do PT, mesmo enquanto assume de forma importante a relevante tarefa de um compromisso ambiental sério. As recentes pesquisas a seu respeito mostram quedas e sua ânsia de usar a intervenção estatal para contrariar isso pode não estar em conformidade com os melhores interesses atuais do Brasil.

Nesse pântano de problemas globais atuais, o que acontece a seguir fica cada vez mais dependente das enormes mudanças demográficas que estão ocorrendo agora. Há um grande aumento no número de migrantes internacionais. Em ambos os países, problemas regionais são agora centrais. Armas privadas aumentaram em número para subscrever tentativas de golpe de estado.

Por outro lado, a IA está se desenvolvendo em um ritmo acelerado, proporcionando uma base formidável para rápidas mudanças tecnológicas. O que acontece com a política tarifária e o endividamento estatal nesse “novo mundo”? Irão o populismo e o nacionalismo determinar o futuro próximo, mas agora com a tecnologia como sua base?