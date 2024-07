Incapazes de admitir sua parcela de culpa (100%) pela piora do ambiente econômico, que se materializa na perda de valor do real, o governo e seus minions atribuem o problema a um “ataque especulativo” contra a moeda nacional e aproveitam para exigir do Banco Central (BC) que enfrente o suposto ataque intervindo no mercado de câmbio.

PUBLICIDADE Trata-se de uma tolice inacreditável. Ataques especulativos contra uma moeda surgem apenas no contexto de um regime em que o BC tente manter a paridade desta moeda relativamente ao dólar em patamar que é percebido como insustentável (por exemplo, a libra em 1992, ou o próprio real em 1999). Como, para manter o câmbio fixo, o BC tem que se dispor a vender dólares para o mercado a um dado preço, especuladores conseguem comprá-los relativamente baratos, até que as reservas caiam a níveis que forcem o BC a abandonar a paridade, o dólar suba, e especuladores realizem um lucro extraordinário, No Brasil, porém, o câmbio é flutuante. O BC não tem, a priori, compromisso de vender dólares a certo preço. Quem quer comprá-los, à vista ou no mercado futuro, empurra a cotação da moeda para cima, sem a “molezinha” de uma oferta a preço camarada do BC. Quanto mais compra, mais caro fica, o que eleva o risco para o comprador, em particular aquele que chega mais tarde.

Fortalecimento global da moeda norte-americana, incapacidade do governo de promover ajuste fiscal e palavrório do presidente afetam cotação do dólar Foto: Paulo Vitor

Neste contexto, a intervenção do BC só dá ao mercado a oportunidade de comprar mais em conta do que comprariam sem a intervenção, ou seja, favorece o especulador.

É mais do que óbvio que a elevação do dólar reflete três fenômenos, nenhum deles afetado pela ação do BC no câmbio: o fortalecimento global da moeda norte-americana, a incapacidade de promover um ajuste fiscal que impeça a elevação persistente da dívida pública e, por fim, o palavrório do presidente sobre a “mudança de filosofia” no BC, quando Sua Sumidade puder indicar o novo presidente da autarquia.

Não é necessário gênio para entender que a mudança filosófica se traduziria, na prática, pela redução de juros sem maior compromisso com a inflação. Inflação mais alta e juros mais baixos implicam dólar mais caro à frente. Como ninguém espera até que o dólar suba sob nova direção, já compram agora, seguindo a dinâmica tradicional dos mercados financeiros.

Há um ataque por trás da alta do dólar, mas não um ataque especulativo do mercado e sim um ataque oportunista do presidente ao BC, alimentado por pesquisas sugerindo que retórica inflamada pode ajudá-lo a ganhar uns trocados de popularidade, embora apenas até a mudança no BC.

Um clássico caso de língua solta.