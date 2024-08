Alto padrão e estúdios marcam iniciativas no interior paulista

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O Interior paulista está batendo ponto no Master Imobiliário. Apresentando um projeto arquitetônico diferenciado em seus 141 metros de altura, o Ícone Planeta, localizado em Sorocaba, chamou a atenção do júri por sua “inovação e excelência construtiva”, a ponto de proporcionar à Construtora Planeta o troféu Empreendimento Residencial. Em São José do Rio Preto, a Tarraf apostou em um complexo comercial e residencial majoritariamente com estúdios. No final de semana do lançamento, 300 pessoas visitaram o estande e em 72 horas foram vendidas 96% das unidades. O fato levou os jurados a conceder o prêmio Profissional - Comercialização à incorporadora.

PUBLICIDADE Embora a Planeta, que atua apenas em Sorocaba, apresente o Ícone como o mais alto do Interior do Brasil, sem considerar capitais e o Balneário Camboriú, Ricardo Guimarães, presidente do Conselho de Administração da Construtora Planeta, diz que o diferencial do empreendimento é o projeto do escritório Königsberg & Vanucchi. “Nós fizemos (o edifício) com três fachadas diferentes. É como se fossem três prédios competindo pela altura. Há uma prumada que vai até o 20.º andar, outra vai até o 30.º e a terceira até o 40.º. Elas formam ângulos diferentes, de acordo com a posição do observador. O prédio se tornou um marco”, diz Ricardo Guimarães, presidente do Conselho de Administração da Planeta.

Para os jurados, o empreendimento redefine a paisagem urbana e estabelece novos padrões de luxo e design. “O Ícone Planeta se sobressai por suas inovações técnicas, incluindo uma das maiores concretagens em laje protendida de torre residencial no Brasil”, diz a justificativa. Entregue no final do ano passado, possui 86 apartamentos com metragens entre 150 m² e 173 m², com 3 suítes ou 4 dormitórios (sendo 2 suítes) e de duas a quatro vagas de garagem.

Segundo Guimarães, o m² hoje está acima de R$ 12 mil . “Queríamos deixar um legado, fazer alguma coisa que mostrasse nossa capacidade”, afirma, referindo-se ao Ícone. A Planeta completou 26 anos de atuação. “Recentemente, fizemos a entrega de número 60 e todas no prazo. Somos a maior construtora do Brasil que atua em uma única localidade”, diz.

O projeto do Tarraf Square levas as assinaturas de Königsberg & Vanucchi, Athié Wohnrath e Benedito Abbud. Com duas torres e valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 360 milhões, é qualificado pelo júri como um megacomplexo de 54.848,70 m² de área construída em um terreno de 6.511,97 m² e instalado estrategicamente ao lado de um conhecido shopping center.

O Tarraf Square terá um edifício com 297 unidades de estúdios de 32 m2 e 59 m2 e outro com 373 salas comerciais. Foto: Tarraf/Divulgação

Marcelo Junqueira Franco, diretor executivo da Tarraf, conta que o residencial de 19 andares é formado por 297 estúdios, com tamanhos de 32 m² e 59 m², mais 68 apartamentos de 1 dormitório. O prédio comercial, de 17 andares, terá 375 unidades, com tamanhos a partir de 36 m². As duas torres são conectadas por uma praça, onde há uma centenária figueira, e fará parte de um boulevard arborizado. Com as obras ainda no início, a previsão de entrega é junho de 2027.

Publicidade

“Vendemos 96% praticamente em um final de semana”, afirma Franco. Ele conta que a empresa já lançou antes dois empreendimentos de estúdios e a aceitação foi “muito boa”. “A demanda por estúdios vem do pequeno investidor, que pode desembolsar produtos na faixa de R$ 300 mil/R$ 350 mil para ter uma renda futura”, afirma. A localização, segundo ele, é estratégica e também contribuiu para o desempenho das vendas.