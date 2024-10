De acordo com estimativas das seguradoras norte-americanas, os prejuízos decorrentes do furacão Helene devem passar os cem bilhões de dólares e as perdas com o furacão Milton devem repetir o número.

Foram necessários apenas dois eventos de forte intensidade para o valor inicial ser multiplicado por três. Estamos falando de trezentos bilhões de dólares e neste total não estão computados os prejuízos com as chuvas no Rio Grande do Sul, nem com a seca na região amazônica, nem com as queimadas que destruíram mais de onze milhões de hectares do território brasileiro. Também não estão incluídos os prejuízos com os incêndios florestais na Grécia e em Portugal, nem os danos decorrentes das enchentes na Europa Central. Falta ainda somar as perdas acontecidas na Ásia, especialmente na China e no Japão. Quer dizer, 2024 vai ultrapassar com folga o total dos prejuízos com eventos climáticos acontecidos em 2023, que chegaram a mais de duzentos e trinta bilhões de dólares.