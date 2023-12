AstraZeneca firma acordo para comprar chinesa Gracell Biotechnologies por US$ 1,2 bi

A AstraZeneca concordou em comprar a chinesa Gracell Biotechnologies por um valor de transação de US$ 1,2 bilhão, como parte dos esforços para expandir os negócios de terapias celulares.

A parcela inicial em dinheiro do acordo é de US$ 1 bilhão, um prêmio de 62% em relação ao último preço de fechamento da Gracell, disse a AstraZeneca em comunicado nesta terça-feira, 26.

Com isso, o valor total do acordo chegaria a US$ 1,2 bilhão quando combinado com potenciais pagamentos de valor contingente.

A aquisição ajudará a aumentar o portfólio de terapias celulares da AstraZeneca para potencial tratamento de câncer e doenças autoimunes.

A transação deverá ser concluída no primeiro trimestre do próximo ano, disse a AstraZeneca. Após o acordo, a Gracell operará como uma subsidiária integral da AstraZeneca, com operações na China e nos EUA./DOW JONES NEWSWIRE