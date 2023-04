Até quando vai a declaração do Imposto de Renda 2023?

Mais de 30 dias já se passaram desde o início do período de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2023, que começou no dia 15 de março. O prazo para a entrega da declaração deste ano teve uma alteração significativa em relação à data final que era até então estabelecida. Neste ano, 31 de maio (até as 23h59m59s) é o último dia para entregar a declaração do IR referente a 2022.

Antes, a entrega costumava ficar restrita a março e abril, mas, para este ano, o prazo foi estendido para maio. Inclusive, nos últimos três anos, ações parecidas foram tomadas por conta da pandemia de covid-19.

O Fisco indicou que a quantidade maior de dias para entregar a prestação de contas deverá ser mantida para os próximos anos.

Quem tem de declarar IR?

Pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.