Braço empresarial do G-20 leva propostas a Lula e defende critério global para comércio ‘sustentável’

A liderança do B-20, o fórum empresarial que dialoga com o G-20, vai entregar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira, 28, no Planalto, um documento com 24 recomendações de políticas públicas que o setor privado considera que devem ser debatidas durante a cúpula que reúne as maiores economias do planeta. As propostas do empresariado ao governo Lula trazem como eixo condutor a ideia de alinhar a agenda brasileira à agenda global, como a unificação de critérios, por exemplo, para o comércio internacional que considere a pegada de carbono dos produtos.

PUBLICIDADE Há grande ênfase nos eixos de descarbonização e transição energética, digitalização e segurança alimentar, temas que os empresários consideram haver grande oportunidade para o Brasil liderar o debate. Sobre a tentativa de reduzir as emissões, o texto defende o incentivo a soluções como o mercado de crédito de carbono, o hidrogênio limpo e os biocombustíveis. Estarão presentes na reunião com Lula o empresário do setor industrial Dan Ioschpe, chair do B-20 Brasil e vice-presidente da Fiesp, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban. A CNI coordena o B-20 neste ano.

No capítulo sobre comércio e investimento, o documento do B-20 cita que é preciso revisar a restrição comercial imposta por países do G-20 nos últimos três anos e “promover metodologias aceitas internacionalmente para cálculo e prestação de contas sobre a pegada de carbono de produtos, além de viabilizar boas práticas regulatórias e taxonomias para instituições que queiram promover a sustentabilidade ambiental”.

Os países do G-20 respondem por 75% do fluxo de comércio global. Uma das discussões presentes no fórum é a conciliação dos parâmetros de sustentabilidade com as diretrizes de comércio. A criação de barreiras ao comércio internacional com base em diferentes parâmetros ambientais, que vem sendo chamado de protecionismo ambiental, têm sido uma preocupação para o setor privado.

Segundo o documento, até 2022 mais de mil leis climáticas haviam sido aprovadas desde a adoção do Acordo de Paris. No ano passado, por exemplo, o Parlamento Europeu aprovou legislação que impede que produtos oriundos de áreas florestais que foram desmatadas a partir de 1º de janeiro de 2021 sejam vendidos nos 27 países que integram a União Europeia.

Dan Ioschpe, líder do B-20, se encontra nesta quarta-feira com Lula para entregar propostas do grupo de empresários para o G-20 deste ano. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

As propostas foram elaboradas nos últimos meses por sete grupos temáticos encabeçados por empresários brasileiros: Ricardo Mussa (Raízen) , Francisco Gomes Neto (Embraer), Gilberto Tomazoni (JBS), Paula Bellizia (Ebanx), Luciana Ribeiro (eB Capital), Fernando de Rizzo (Tupy), Walter Schalka (Suzano) e Claudia Sender (conselheira da Gerdau, Embraer e outras). Mais de 1,2 mil pessoas representantes do setor privado de mais de 40 países participaram dos debates. O B-20 tem também em sua estrutura dois conselhos consultivos, um nacional e um internacional, que contam com nomes como o de Luiza Trajano e Michael Bloomberg. O fórum é um dos 13 grupos de engajamento sociais do G-20.

Publicidade

Pessoas que participaram da elaboração do documento afirmam que a ideia é indicar ao governo que o Brasil tem muito a ganhar se usar o G-20 como uma oportunidade para dar escala a temas de interesse nacional, como a regulação de um mercado de carbono e de uma cadeia de valor que leve em conta a sustentabilidade. Alguns assuntos que vêm sendo defendidos pelo governo, no entanto, não fazem parte das propostas do setor privado, como a taxação dos super-ricos e a reforma de órgãos internacionais.

O governo Lula estabeleceu três eixos de trabalho para o G-20 deste ano: combate à fome e à pobreza, desenvolvimento sustentável e transição energética e a reforma de organismos de governança internacional. Quanto ao primeiro eixo, o setor privado indicará a Lula que a inclusão e o combate à fome passa pela promoção do crescimento.

A proposta do B-20 é organizar a visão do setor privado para influenciar os debates que serão realizados durante o G-20, sediado neste ano pelo Brasil. As propostas serão debatidas em evento nos dias 24 e 25 de outubro, em São Paulo, com expectativa de público de mais de mil pessoas dos países-membros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá no Planalto, nesta quarta-feira, líderes do B-20 que entregarão as propostas do setor privado. Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

No capítulo que trata de transição energética e clima, o setor privado entende como medidas prioritárias e elaboração de “políticas, regulações e incentivos para triplicar a capacidade energética renovável até 2030, expandir a infraestrutura das redes e acelerar a ampla eletrificação”, além de estabelecer mecanismos para explorar a bioenergia e o uso de biocombustíveis para descarbonização. O documento também fala em expandir outras soluções para chegar ao carbono zero, como a captura de carbono, o hidrogênio limpo e a energia nuclear.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Fazem ainda parte das propostas do grupo revisar o papel do financiamento do setor público para melhorar a eficiência de alocação de capital em benefício do financiamento climático, para destravar capital privado para investimentos do setor em escala. Ainda na área de finanças e infraestrutura, o grupo liderado pelo empresariado sugere que o setor público debata as políticas de capital regulatório e das agências classificadoras de risco para o financiamento climático, para ter condições de aumentar a mobilização dos fluxos de capital do setor privado para investimentos climáticos. Na área de transformação digital, uma das propostas sugeridas é fortalecer a colaboração internacional e criar um arcabouço de gestão de risco para o desenvolvimento, implementação e governança responsáveis de inteligência artificial. É ainda mencionada a necessidade de melhorar a transparência e a comunicação em sistemas de IA. A inteligência artificial aparece também no capítulo sobre diversidade e inclusão. Os empresários defendem que é preciso criar comitês e alianças de empresas entre setores público e privado para garantir uma inteligência artificial sem vieses e garantir incentivo para que haja diversidade e inclusão no desenvolvimento de profissionais da área.

Publicidade

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa do B-20, o líder do grupo, Dan Ioschpe, afirmou que “as propostas do B-20 devem influenciar o debate do mais importante fórum de cooperação econômica internacional, que é o G-20″. Ricardo Alban, da CNI, afirmou que “a expectativa é que as propostas sejam colocadas em prática. Por isso, o B-20 priorizou sugestões de alto impacto e que possam de fato ser executadas”.