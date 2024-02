Guia do G-20: entenda o que é, quais são os países membros e seus objetivos

Qual é o principal objetivo do Brasil no G-20?

A presidência do Brasil no G-20 acontece no momento em que o governo brasileiro busca aumentar o protagonismo do País na arena internacional. Ao longo do mandato, o governo brasileiro pretende debater temas como combate à fome, pobreza e desigualdade, reforma da governança global e desenvolvimento sustentável. O Brasil enxerga esses temas como prioritários e busca colocá-los “no centro da agenda global”, conforme afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao assumir a presidência do grupo.

A presidência é considerada oportuna para o Brasil se apresentar como solução de um problema global no âmbito climático em um momento que também se prepara para receber a COP, a conferência da ONU para o Clima, em 2025, defendem Izabella Teixeira, Co-Chair do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU, e André Clark, vice-presidente sênior da Siemens Energy para América Latina, ambos conselheiros do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) em artigo publicado no Estadão.

“Quem não lidera o jogo irá seguir pelas regras de outros, que têm matriz energética muito menos vantajosa que a nossa”, alertam. “O Brasil é das poucas localidades onde as metas de zerar emissões podem se materializar antes de 2050. Não à toa, devemos iniciar o encontro dizendo o que precisa ser dito: somos a solução verde para o mundo.”