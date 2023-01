BC informa erro de US$ 1 bi por mês e fluxo cambial de 2022 passa do positivo para o negativo

BRASÍLIA – O Banco Central informou nesta quinta-feira, 26, que foi necessária uma “revisão extraordinária” das estatísticas do mercado de câmbio devido a um erro do BC na apuração desses dados desde outubro de 2021.

Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, esse problema se concentrou nos dados referentes às importações. Com isso, o fluxo cambial total de 2022 passou de entrada de US$ 9,574 bilhões para saída de US$ 3,233 bilhões – um erro de mais de US$ 1 bilhão por mês.

“Pedimos desculpas por essa falha na compilação das estatísticas. Identificamos esse erro, levantamos as causas, revimos os procedimentos e agora fizemos essa revisão”, afirmou. “Para 2021, erro foi menor, concentrado nos últimos três meses, mas em 2022 atingiu todo o ano”, disse.

Segundo Rocha, o erro em 2021 no fluxo cambial fez o total de importações passar de US$ 215,4 bilhões para US$ 217,2 bilhões. Para 2022, a revisão no fluxo de importações foi de US$ 238,1 bilhões para US$ 250,9 bilhões. “Praticamente US$ 1 bilhão por mês”, destacou.

Banco Central, em Brasília Foto: Dida Sampaio/Estadão

Rocha informou ainda que a divulgação do fluxo passará por mudanças relacionadas à mudança na lei cambial. “As operações abaixo de US$ 50 mil poderão ser informadas a BC em até cinco dias úteis após fim do mês. Essas operações representam cerca de 3% do total”, apontou. “Com isso, a divulgação final de dados mensais ocorrerá na terceira semana do mês subsequente”, informou.