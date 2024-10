Os banqueiros não sabem o que fazer quando se trata de biodiversidade

Qual a nova aposta do Grupo Pão de Açúcar para continuar crescendo no Brasil

Aconteça o que acontecer, é improvável que os financistas consigam fugir do assunto, já que a natureza está se tornando mais proeminente nas agendas corporativas e governamentais, disse John Bromley, diretor administrativo de estratégia e investimentos em energia limpa da Legal & General Group Plc.

Na próxima semana, os líderes mundiais se reunirão para a cúpula de biodiversidade das Nações Unidas, conhecida como COP16, onde os participantes discutirão o progresso feito nas metas acordadas em 2022. E, mesmo com os desafios de monetizar a natureza, bancos como o JPMorgan Chase & Co. e o Standard Chartered Plc estão enviando representantes na esperança de que a biodiversidade possa ser uma fonte de novos negócios.

Finanças sustentáveis em resumo

O Banco Central Europeu intensificou seus esforços para preparar os credores para as consequências da mudança climática, alertando que eles enfrentarão ainda mais multas se não abordarem suficientemente os riscos futuros.

Um “pequeno grupo de exceções” enfrentará multas periódicas depois que o BCE descobriu que ainda faltam “elementos fundamentais para o gerenciamento adequado dos riscos relacionados ao clima e à natureza”, disse Frank Elderson, membro da Diretoria Executiva do BCE.

O BCE tem aumentado constantemente a pressão sobre os bancos para garantir que eles possam lidar com as perdas resultantes de condições climáticas extremas ou de empresas com uso intensivo de carbono que tenham dificuldade para pagar os empréstimos. Embora muitos bancos digam que estão trabalhando na questão, a abordagem rígida do órgão de fiscalização tem sido uma das principais fontes de atrito com o setor.