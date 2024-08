Hoje todo mundo no BC acha melhor antecipar indicação de novo presidente, diz Jaques Wagner

BRASÍLIA - O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse nesta terça-feira, 6, que “todo mundo” no Banco Central, mesmo quem está na direção do órgão, acha melhor antecipar a indicação do próximo presidente da autoridade monetária.

PUBLICIDADE “Hoje todo mundo no BC, mesmo quem está na direção, pelo que ouço, acha melhor indicar (antes), porque o BC trabalha com expectativa de futuro. Quem já vai sair, se não souber quem vai entrar, se segue quem? Se fizer a indicação, vai saber que a palavra desse (indicado) é que está valendo”, disse Wagner. “Pelo que estou sentindo, a maioria das pessoas acredita que é bom indicar (antes), mas tudo tem que ser combinado”, completou.

O senador, um dos mais próximos e longevos aliados políticos de Lula, afirmou, porém, que não há um prazo para a indicação ser feita. “Não tem prazo. Não é nem o governo que quer antecipar. Se indicar, só adianta se for combinado para fazer a sabatina, senão não resolve”, declarou.

Segundo Wagner, Planalto não pretende retirar caráter de urgência do projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O governo estrutura um acordo político para que a indicação do novo presidente do Banco Central seja feita em agosto ou, no mais tardar, em setembro. Dentre os motivos para isso, está o de que a definição sobre o novo nome da autoridade máxima do BC diminua os poderes do atual presidente, Roberto Campos Neto, indicado no mandato de Jair Bolsonaro e alvo de críticas recorrentes de Lula.

O plano que está sendo costurado pela ala política é para Lula indicar o nome do presidente do BC para que os líderes do governo já comecem a articular a aprovação do futuro chefe da autarquia com o Congresso. O indicado deverá ser submetido à sabatina do Senado, e o governo federal quer evitar contraposições ao novo nome.

Regulamentação da reforma tributária

Wagner disse ainda que o Palácio do Planalto não pretende, por ora, retirar o caráter de urgência do projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária. Essa foi uma demanda de líderes do Senado para que a proposta pudesse ser debatida de forma mais alentada na Casa Alta do Congresso. Wagner reforçou, porém, que o governo planeja aprovar o texto no Senado até outubro.

“Por enquanto não (vamos tirar a urgência). Nós queremos completar isso neste ano. A urgência foi colocada por conta disso. O prazo ainda nem começou a contar, porque o autógrafo ainda nem chegou ao Senado. Só começa a contar depois disso. Se for 45 dias úteis a partir de hoje, vai ser só em outubro. A gente quer fazer até outubro, um pouco antes ou um pouco depois, para poder voltar à Câmara”, disse.

A regulamentação da reforma tributária foi aprovada em julho pela Câmara dos Deputados e enviada aos senadores. A proposta, porém, ainda não consta no sistema do Senado, passo necessário para sua tramitação na Casa Alta do Congresso.

Wagner disse não se tratar de um “fetiche” o pedido de urgência à proposta feito pelo governo, mas uma tentativa de avançar mais rápido com o projeto para haver tempo de uma nova análise na Câmara dos Deputados ainda neste ano.