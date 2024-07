Biden concede quase US$ 2 bi em subsídios para impulsionar produção de veículos elétricos

WASHINGTON - O governo Biden irá conceder quase US$ 2 bilhões em subsídios à General Motors, Stellantis e outras montadoras para impulsionar a fabricação e montagem de veículos elétricos (VEs) em oito Estados americanos, incluindo Michigan, Pensilvânia e Geórgia, considerados campos de batalha nas eleições presidenciais.

“O investimento criará milhares de empregos bem remunerados em fábricas sindicalizadas e manterá ainda mais empregos (de Lansing, Michigan, a Fort Valley, Geórgia) ajudando as empresas automobilísticas a se reorganizar e recontratar nas mesmas fábricas e comunidades.”

Biden tenta incentivar a economia verde Foto: Susan Walsh/AP

A GM disse nesta quinta que seu subsídio federal de US$ 500 milhões ajudará a empresa a converter uma fábrica de montagem em Lansing, Michigan, para produzir VEs. A GM já anunciou mais de US$ 12 bilhões em investimentos em sua cadeia de fabricação e fornecimento de veículos elétricos na América do Norte desde 2020.

Esse investimento e o subsídio federal “ressaltam nosso compromisso com a liderança dos EUA em manufatura e inovação”, disse Camilo Ballesty, vice-presidente de Manufatura e Relações Trabalhistas da GM na América do Norte.

Os subsídios, pagos pela histórica lei climática de 2022, ajudarão a cumprir seu compromisso de garantir que o futuro da indústria automobilística seja feito nos Estados Unidos por trabalhadores sindicalizados americanos, disse Biden.

“Os trabalhadores que foram deixados para trás pelo meu antecessor agora estão voltando com o apoio de minhas políticas, incluindo os subsídios de conversão que meu governo está anunciando hoje”, disse o presidente. O anúncio do subsídio ocorre no momento em que Biden rejeita os apelos para desistir da candidatura após um desempenho considerado desastroso em um debate com Trump no mês passado.

Biden, de 81 anos, reconheceu seu desempenho ruim, mas o considerou uma “noite ruim”, mesmo que muitos democratas do Congresso, incluindo a ex-presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi, tenham se recusado a lhe dar um voto de confiança total. O ex-presidente Donald Trump, por sua vez, manteve um controle rígido sobre o Partido Republicano, mesmo após se tornar o primeiro ex-presidente a ser condenado por um crime.

As concessões anunciadas na quinta-feira ocorrem após uma concorrência federal que incluiu quatro vezes mais candidatos do que beneficiários de concessões, informou o Departamento de Energia. As autoridades não quiseram identificar as empresas que não obtiveram êxito na solicitação de subsídios, mas disseram que todos os projetos que receberam financiamento atualmente empregam americanos que trabalham em sindicatos nos EUA.

“Não há nada mais difícil para uma comunidade de manufatura do que perder empregos para a concorrência estrangeira e para um setor em transformação”, disse a Secretária de Energia, Jennifer Granholm, ex-governadora de Michigan.

Mesmo que concorrentes como a China invistam pesadamente em veículos elétricos, os subsídios federais ajudarão a "garantir que nossa indústria automotiva permaneça competitiva — e o faça nas comunidades e com a força de trabalho que tem apoiado a indústria automotiva por gerações", disse Granholm. Os novos subsídios complementam os US$ 177 bilhões em investimentos do setor privado na fabricação de veículos elétricos e baterias desde que Biden assumiu o cargo, disseram Granholm e outras autoridades. Os prêmios estão sujeitos a negociações para garantir que os compromissos com os trabalhadores e as comunidades sejam cumpridos, disseram as autoridades. O Departamento de Energia também concluirá as análises ambientais antes que o dinheiro seja concedido ainda este ano. Se as concessões forem concluídas conforme planejado, os projetos selecionados criarão mais de 2.900 empregos e ajudarão a garantir que cerca de 15 mil trabalhadores sindicalizados sejam mantidos em todas as 11 instalações, informou a Casa Branca.

Os subsídios foram concedidos após campanhas bem-sucedidas de organização sindical de Chattanooga, no Tennessee, a Fort Valley, na Geórgia, segundo o governo americano. “O presidente não vai tirar o pé do acelerador quando se trata de apoiar a indústria automobilística dos EUA”, disse a assessora econômica nacional da Casa Branca, Lael Brainard.

O transporte é responsável pela maior fonte de poluição de gases de efeito estufa dos EUA, e Biden fez dos veículos elétricos uma parte fundamental de sua agenda climática. “Não só estamos oferecendo novas fontes de trânsito limpo, aquele icônico ônibus escolar amarelo que se torna verde, mas também estamos oferecendo ao povo americano opções para economizar (...) milhares de dólares em custos de combustível e manutenção durante a vida útil de um veículo (ao optar pela eletricidade)”, disse Ali Zaidi, consultor climático da Casa Branca.