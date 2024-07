Como a China se tornou líder mundial na produção de carros elétricos

Em uma recente entrevista à imprensa, um funcionário do Ministério do Comércio se gabou de que as montadoras de carros elétricos no delta do rio Yangtze, perto de Xangai, podem obter todas as peças de que precisam em um período de quatro horas.

Com o governo da China tendo dado um tempo no crescimento impulsionado pelo setor imobiliário e pela infraestrutura, o setor de veículos elétricos está cumprindo o prometido. Ele está no caminho certo para contribuir com 2,7% do PIB (Produto Interno Bruto) até 2026, segundo estimativas da Bloomberg Economics. Isso é nove vezes mais do que em 2020, embora ainda não seja suficiente para preencher a lacuna deixada pelo estouro da bolha imobiliária da China.