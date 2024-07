Ferrari entra na corrida dos carros elétricos em momento delicado e promete manter ronco dos motores

A abordagem de veículo elétrico de Vigna tem um tom diferente. “O motor elétrico não será silencioso”, disse ele. “Existem maneiras de garantir que a emoção transmitida ao dirigir um Ferrari elétrico seja a mesma que ao dirigir um híbrido.”

A vida útil da bateria é mais uma peça do quebra-cabeça. Como as Ferraris frequentemente são vendidas por preços mais altos no mercado secundário, a preocupação com a degradação da bateria e seu impacto no valor a longo prazo do carro pode ser sentida de forma mais aguda.

“A transição para veículos elétricos levanta muitas novas questões para eles em termos de como manter o veículo”, disse Stephen Reitman, analista automotivo da Bernstein.

Parceira de longa data da Ferrari, a SK On, fabricante sul-coreana de baterias, fornecerá os componentes dos veículos elétricos que a Ferrari montará na planta onde também produzirá motores elétricos e eixos dos carros.

E então há a questão do preço. No mês passado, a Reuters informou que o carro custaria pelo menos € 500 mil (cerca de R$ 3 milhões). Vigna rebateu as especulações, dizendo que ainda é cedo para falar sobre preço.