31 bilionários têm, individualmente, mais dinheiro do que o Tesouro dos EUA

Os níveis de caixa do Tesouro dos EUA continuam caindo, em meio à expectativa pela votação do acordo bipartidário sobre o aumento do teto da dívida do país, que deve ocorrer na quarta-feira, 31. Segundo a CNN, os dados mais recentes do governo mostram que o Tesouro tinha apenas US$ 38,8 bilhões em caixa no dia 25 de maio, abaixo dos mais de US$ 200 bilhões do início do mês e próximo ao nível mínimo de US$ 30 bilhões - o que faz com que 31 bilionários, de diversos países, tenham mais dinheiro que o governo federal americano.

De acordo com o índice de bilionários da Bloomberg, 31 bilionários têm patrimônios estimados em mais de US$ 38,8 bilhões. Entre os que ocupam o topo da lista, o homem mais rico do mundo, Bernard Arnault, presidente do grupo de artigos de luxo LVMH, aparece com fortuna estimada em US$ 193 bilhões. Logo depois, aparecem Elon Musk, da Tesla e SpaceX (US$ 185 bilhões), Jeff Bezos, da Amazon (US$ 144 bilhões), Bill Gates, fundador da Microsoft (US$ 126 bilhões) e Larry Ellison, da Oracle (US$ 116 bilhões).

O bilionário francês Bernard Arnault. Foto: Eric Piermont/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, chegaram a um acordo no domingo, 28, sobre o aumento do teto da dívida do país, e trabalham para garantir votos republicanos e democratas suficientes para que a medida seja aprovada. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que a estimativa é que o Tesouro ficará sem recursos suficientes para satisfazer as obrigações do governo no dia 5 de junho. Autoridades se apressam para votar o projeto antes do dia 5, conhecido como data-limite, para evitar que a maior economia do mundo fique impossibilitada de honrar seus compromissos e entre em default (calote).

Veja abaixo os 31 bilionários com mais dinheiro que o governo dos EUA, segundo o índice de bilionários da Bloomberg (dados de 29 de maio):

1. Bernard Arnault

País França

Patrimônio US$ 193 bilhões

Setor: Consumo

2. Elon Musk

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 185 bilhões

Setor: Tecnologia

3. Jeff Bezos

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 144 bilhões

Setor: Tecnologia

4. Bill Gates

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 126 bilhões

Setor: Tecnologia

5. Larry Ellison

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 116 bilhões

Setor: Tecnologia

6. Steve Ballmer

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 115 bilhões

Setor: Tecnologia

7. Larry Page

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 112 bilhões

Setor: Tecnologia

8. Warren Buffett

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 112 bilhões

Setor: Diversos

9. Sergey Brin

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 107 bilhões

Setor: Tecnologia

10. Mark Zuckerberg

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 95,5 bilhões

Setor: Tecnologia

11. Carlos Slim

País: Mexico

Patrimônio: US$ 92,2 bilhões

Setor: Diversos

12. Francoise Bettencourt Meyers

País: França

Patrimônio: US$ 88,1 bilhões

Setor: Consumo

13. Mukesh Ambani

País: Índia

Patrimônio: US$ 86,1 bilhões

Setor: Energia

14. Amancio Ortega

País: Espanha

Patrimônio: US$ 67,8 bilhões

Setor: Varejo

15. Jim Walton

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 66,8 bilhões

Setor: Varejo

16. Rob Walton

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 65 bilhões

Setor: Varejo

17. Alice Walton

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 64 bilhões

Setor: Varejo

18. Gautam Adani

País: Índia

Patrimônio: US$ 62,9 bilhões

Setor: Indústria

19. Zhong Shanshan

País: China

Patrimônio: US$ 61,5 bilhões

Setor: Diversos

20. Jacqueline Badger Mars

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 61,4 bilhões

Setor: Comida e Bebida

21. John Mars

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 61,4 bilhões

Setor: Comida e Bebida

22. Julia Flesher Koch & family

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 60,7 bilhões

Setor: Indústria

23. Charles Koch

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 60,5 bilhões

Setor: Indústria

24. Michael Dell

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 54,5 bilhões

Setor: Tecnologia

25. Alain Wertheimer

País: França

Patrimônio: US$ 46,4 bilhões

Setor: Consumo

26. Gerard Wertheimer

País: França

Patrimônio: US$ 46,4 bilhões

Setor: Consumo

27. Giovanni Ferrero & family

País: Itália

Patrimônio: US$ 43,5 bilhões

Setor: Comida e Bebida

28. Zhang Yiming

País: China

Patrimônio: US$ 42,3 bilhões

Setor: Tecnologia

29. Klaus-Michael Kuehne

País: Alemanha

Patrimônio: US$ 41,6 bilhões

Setor: Indústria

30. Phil Knight & family

País: Estados Unidos

Patrimônio: US$ 41,5 bilhões

Setor: Consumo

31. Francois Pinault

País: França

Patrimônio: US$ 40,1 bilhões

Setor: Consumo