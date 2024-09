Produtores de biometano vencem batalha no Senado e expectativa é de que Petrobras pague a conta

As termoelétricas flexíveis – como são chamadas as geradoras de energia acionadas apenas em momentos de crise hídrica – haviam sido poupadas no texto inicial do senador apresentado no mês passado. Mas acabaram incluídas na última rodada de negociação, ocorrida nesta terça-feira, 3, na Comissão de Infraestrutura do Senado.

O biometano é um gás de origem vegetal, produzido no Brasil principalmente com a decomposição do bagaço da cana-de-açúcar. Há também produtores que usam o lixo como matéria-prima.