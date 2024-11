BNDES fecha acordos internacionais de R$ 25,3 bi para financiar investimentos no Brasil

“O BNDES tem intensificado sua atuação internacional buscando maior aproximação com diversas entidades estrangeiras, organismos multilaterais, agências oficiais de crédito e instituições financeiras privadas, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento, promover a troca de experiências, melhorar práticas e identificar projetos de interesse comum, atraindo capital para investimento em projetos no Brasil”, disse em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Durante a visita do presidente Xi Jinping ao Brasil, o BNDES assinou contrato com o China Development Bank (CDB) para a primeira operação de empréstimo em moeda chinesa, no valor de 5 bilhões de yuans (cerca de R$ 4 bilhões). O contrato, assinado com o maior banco de desenvolvimento do mundo, tem prazo de até três anos.