Bolsas asiáticas fecham em queda generalizada com temor sobre bancos nos Estados Unidos

As bolsas asiáticas fecharam em baixa significativa nesta sexta-feira, 10, após Wall Street sofrer um tombo ontem e enquanto investidores aguardam novos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, em meio a preocupações sobre mais altas dos juros básicos americanos.

Liderando as perdas na Ásia hoje, o índice Hang Seng teve queda de 3,04% em Hong Kong, a 19.319,92 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 1,67% em Tóquio, a 28.143,97 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 1,01% em Seul, a 2.394,59 pontos, e o Taiex cedeu 1,55% em Taiwan, a 15.526,20 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou baixa de 1,40%, a 3.230,08 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou perda de 1,24%, a 2.087,17 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York amargaram perdas de cerca de 1,7% a mais de 2%, em meio a um forte movimento de liquidação de ações do setor financeiro, diante da perspectiva de que os juros básicos dos EUA subam em ritmo mais veloz e fiquem em níveis elevados por mais tempo do que imaginava.

Com os juros em mente, investidores da região asiática e de outras partes do mundo vão acompanhar de perto hoje o relatório de emprego dos EUA, o chamado “payroll”, que tem influência crucial nos rumos da política monetária americana.

Em depoimentos no Congresso americano, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, alertou nesta semana que o Fed está disposto a intensificar o ritmo de altas de juros se os dados assim justificarem. Ele ressaltou, porém, que a decisão de juros de março ainda não foi tomada e depende de números de empregos e inflação a ser publicados.

Segundo Powell, o Fed está disposto a intensificar o ritmo de altas de juros a depender dos números de empregos e inflação a serem publicados. Foto: Elizabeth Frantz/Reuters

No Japão, por outro lado, o BoJ - como é conhecido o BC local - mais uma vez deixou sua política monetária inalterada hoje, na última decisão sob a presidência de Haruhiko Kuroda, que em abril será substituído por Kazuo Ueda.

Na Oceania, a bolsa australiana sofreu hoje sua maior queda diária desde setembro, também pressionada por Wall Street. O S&P/ASX 200 caiu 2,28% em Sydney, a 7.144,70 pontos. / COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES