Maior resistência do Congresso ao pacote fiscal, BPC bate novo recorde e atinge R$ 110 bi em gastos

Nos últimos anos, três fatores fizeram disparar essa esse benefício, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda: a indexação do salário mínimo (que corrige o BPC) ao crescimento do PIB pelo governo Lula em 2023; uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2021 que afrouxou parâmetros de renda para dar direito ao benefício; e as decisões judiciais de tribunais federais regionais, que não seguem regras de perícias internacionais para definir o que são pessoas com deficiências graves, que as tornam inaptas para trabalhar por um período prolongado.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo precisa combater o que chamou de “indústria de liminares”. Uma das questões é que a Justiça dá a uma pessoa o direito de receber o pagamento quando o governo não possui o registro da deficiência ou não concorda com os critérios para aferir essa deficiência. Conforme mostrou o Estadão, quase um terço dos do BPC para pessoas com deficiência foi concedido por decisões judiciais, que triplicaram em três anos.