Brasil consegue permissão para exportar 100 novos produtos do agro para 49 países no governo Lula

BRASÍLIA – O Brasil conseguiu autorização para exportar 100 novos produtos do agronegócio para 49 países desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A marca da abertura de 100 novos mercados foi atingida nesta terça-feira, 19, com a autorização para as empresas brasileiras venderem carnes para o Egito.

A abertura de mercados para o agronegócio no exterior ocorre enquanto o governo tenta melhorar a relação entre o presidente Lula e o agronegócio. Uma série de episódios envolvendo o petista e ruralistas afetaram essa interlocução.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante reunião ministerial realizada na manhã de segunda-feira, 18 de março de 2024, no Palácio do Planalto em Brasília-DF. Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE No ano passado, o presidente Lula se referiu a representantes do agronegócio como “alguns fascistas de São Paulo” após o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ter sido desconvidado para participar da Agrishow, uma das maiores feiras do setor, realizada em São Paulo. Carlos Fávaro é ruralista e, como senador licenciado, é um dos integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Na reunião ministerial que promoveu na segunda-feira, 18, Lula citou o chefe da pasta em função da abertura de novos mercados. Naquele dia, o número ainda era de 98 novas autorizações.

“Ele (Fávaro) certamente vai ganhar um prêmio de alguma instituição internacional por ser o melhor vendedor que o Brasil teve nesses últimos tempos. Vendedor de políticas boas, vendedor de produtos produzidos pelo Brasil e não vendedor de empresas estatais”, disse o presidente na abertura da reunião.

A abertura de mercado significa que o Brasil passou a ter autorização para exportar um produto para outro país, atendendo a determinados requisitos sanitários e técnicos que mudam de acordo com a mercadoria e o destino da venda.

A mais recente abertura permite que empresas brasileiras vendam carnes e produtos como coração, fígado, rins, pulmões, rabo, pés, miolo e língua de animais ovinos para o Egito. Também neste ano, o Brasil conseguiu autorização para exportar pescados de cultivo para a África do Sul, gelatina e colágeno derivado de suínos para a Grã-Bretanha e ovos para a Rússia, entre outros mercados.

Publicidade

Integrantes do Ministério da Agricultura e do Itamaraty atribuem parte da abertura de novos mercados às viagens internacionais de Lula. Em comparação com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a abertura de mercados do agronegócio aumentou. Nos 15 primeiros meses da gestão Bolsonaro, o Brasil conseguiu autorização para exportar 50 novos produtos em 24 países.