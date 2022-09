Cade aprova compra de fábricas de biscoitos Mabel pela Camil

BRASÍLIA - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da Cipa Industrial de Produtos Alimentares e da Cipa Nordeste Industrial de Produtos Alimentares, donas da marca Mabel e atualmente detidas pela Pepsico, pela Camil Alimentos. O processo aprovado também inclui a compra, pela Camil, do direito de uso da marca Toddy em cookies. O aval está publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Quando do anúncio no mês passado, as empresas informaram que o negócio envolve, além da Mabel, a aquisição de empresas que detêm a fabricação de biscoitos das marcas Doce Vida, Mirabel, Elbi’s e Pavesino.

Fazem parte da transação ainda as unidades industriais de Aparecida de Goiânia (GO) e Itaporanga D’Ajuda (SE), operadas por aproximadamente 800 colaboradores. A transação também prevê o licenciamento, pela Pepsico, para a Camil da marca Toddy para cookies pelo prazo de 10 anos, e a aquisição dos ativos que compõem a linha de produção da marca Toddy para cookies.

Cookies Toddy; processo aprovado pelo Cade inclui a compra, pela Camil, do direito de uso da marca Toddy em cookies. Foto: Divulgação/Pepsico

“Como justificativa para realização da operação, as requerentes explicam que, para o Grupo Camil, a aquisição reforça sua estratégia de expansão geográfica para crescimento em regiões complementares às operações atuais, bem como inclui no portfólio produtos de alto valor agregado, com sinergias atreladas ao seu modelo de negócios.

Já para o Grupo Pepsico, a operação representa uma boa oportunidade para direcionar recursos e esforços no crescimento e expansão das suas principais linhas de negócio, focando nas suas atividades-chave no setor alimentício”, cita parecer sobre o negócio publicado pelo Cade.